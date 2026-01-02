Де в Україні найгірша ситуація зі світлом: в "Укренерго" відповіли

Відключення світла

У прифронтових та прикордонних з Росією областях ситуація з енергопостачанням залишається критичною. Ворог безупинно атакує об’єкти інфраструктури, що суттєво ускладнює, а подекуди унеможливлює оперативне проведення ремонтних робіт.

Про це в ефірі «Ми — Україна» повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

За словами посадовця, російські війська не обирають засобів для знищення української енергетики. Окрім масованих ракетних ударів та атак дронами-камікадзе типу Shahed, противник активно застосовує зброю тактичного рівня.

«Це також можуть бути FPV-дрони, керовані авіабомби (КАБи) і також засоби реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), які вражають об’єкти енергетики в цих областях», — наголосив Зайченко.

Така інтенсивність та різноманітність атак створює безпосередню загрозу життю енергетиків.

Найбільшою проблемою для відновлення світла є небезпека для ремонтного персоналу. В «Укренерго» зазначають, що в окремих районах робота бригад можлива виключно у координації з військовими.

«Там найважче виконувати ремонтні роботи. Тільки у співпраці зі Збройними силами України вдається забезпечувати безпеку для наших співробітників, для працівників генерувальних компаній та операторів системи розподілу, щоб виконати необхідні ремонти», — пояснив Віталій Зайченко.

В «Укренерго» окреслили географію найскладніших ділянок. Критична ситуація з електропостачанням фактично постійно зберігається у чотирьох прикордонних та прифронтових областях:

Донецька;

Чернігівська;

Харківська;

Сумська.

Окремо енергетики виділили південь країни. Попри те, що Одеська область не є прифронтовою в класичному розумінні, ситуація там також залишається вкрай важкою. Регіон практично постійно перебуває під прицільними ударами ворога по енергетичних об’єктах, що призводить до значних перебоїв зі світлом.

Нагадаємо, співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що графіки відключень електроенергії в Україні, ймовірно, зберігатимуться щонайменше до початку весни.

За його словами, нинішній стан генерації та мереж не дозволяє очікувати швидкого покращення, навіть у разі припинення ракетних ударів. Ключовим чинником стабілізації він назвав потепління і зменшення споживання електроенергії на опалення, натомість тимчасове полегшення під час свят було зумовлене падінням загального попиту.