Де в Україні найгірше знають рідну мову: результати масштабного дослідження школярів

Учні / © ТСН

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Майже половина учнів 8-х класів опанувала українську мову лише на початковому або середньому рівні.

Про це свідчать результати загальнодержавного моніторингового дослідження якості освіти, проведеного Державною службою якості освіти.

Автори дослідження зазначають, що навчальна успішність учнів 8-х класів пов’язана з низкою чинників демографічного, соціального, освітнього, особистісного та ситуативного характеру.

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Зокрема, дівчата демонструють дещо вищі результати з української мови порівняно з однолітками-хлопцями, причому найвищі середні результати мають учасники зі східних областей та Києва, а найнижчі — із центральних областей.

Також учні із сільських закладів мають істотно нижчі показники досягнень з української мови, а учасники моніторингу, які проходили тестування за кордоном, демонструють вищу успішність порівняно з тими, хто виконував тест в Україні.

Окрім того, наявність статусу внутрішньо переміщеної особи не є передумовою для погіршення результатів з української мови, навпаки, учні та учениці зі статусом ВПО мають вищу результативність на тлі інших своїх ровесників.

Важливим висновком є факт, що учні, які витрачають на виконання домашніх завдань з української мови до години на день, мають вищі результати, ніж ті, хто або витрачає на це значно більше часу, або взагалі не виконує домашніх завдань;

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«Загалом результати моніторингу свідчать, що для підвищення успішності з української мови насамперед важливо формувати й підтримувати учнівську мотивацію та інтерес до предмета, аби підлітки були налаштовані активно відвідувати й залучатися до уроків. Цьому може сприяти чітка орієнтація школи на потреби підлітків, системна підтримка з боку вчительства й батьківства, а також прикладний, життєво релевантний характер змісту курсу української мови», — наголошують автори дослідження.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді зареєстрували альтернативний законопроєкт №15254-1, який пропонує скоротити кількість обов’язкових предметів на Національному мультипредметному тесті з чотирьох до трьох. Абітурієнти складатимуть українську мову, історію України та один предмет на вибір. Математика водночас залишиться обов’язковою лише для спеціальностей, де вона є профільною — зокрема для технічних та інженерних напрямів.

Ідея скасування математики на НМТ викликала скандал в Україні.

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