Де в Україні отримують найбільші та найменші пенсії: інфографіка

Станом на початок липня 2024 року в Україні зафіксовано понад 10,2 млн пенсіонерів. Найвищу середню пенсію незмінно отримують у Києві — 7 940 грн, а найнижчу — на Тернопільщині: 4 436 грн.

Про це повідомили на сайті Опендатабот з посиланням на дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Загалом майже 4,5 млн пенсіонерів отримують пенсію менш, ніж 4 тисячі грн. При цьому понад половина виплат менша за 3 тисячі гривень.

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Водночас частка пенсіонерів з пенсіями менше 4000 гривень скоротилася з 51% до 43,5% за перше півріччя 2024 року.

1,2 мільйони громадян отримують середню пенсію понад 10 тисяч гривень.

Середня пенсія цього року збільшилась на 8% порівняно з минулим роком завдяки індексаціям, проведеним у березні, та складає 5816 гривень.

Середній розмір пенсій у різних областях України станом на липень 2024 року / Фото: Опендатабот

Найвища середня пенсія у Києві — 7940,27 гривень, що на 36,5% більше за середню по країні. Найменшу середню пенсію отримують пенсіонери Тернопільської області: 4436,41 гривень — це на 24% менше за середню по Україні.

Загалом у 8 регіонах України (Дніпропетровщина, Донеччина, Житомирщина, Київ, Рівненщина, Луганщина, Запорізька та Київська області) пересічна пенсія вища за середню по країні. У ще одній області — Харківській — виплати тримаються на рівні середніх.

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Нагадаємо, влітку 2024 року в Україні очікується підвищення пенсійних виплат для деяких категорій громадян.

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