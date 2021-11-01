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Де в Україні учнів перевели на дистанційне навчання та за яких умов школи можуть працювати у "червоній" зоні

Де в Україні учнів перевели на дистанційне навчання та за яких умов школи можуть працювати у "червоній" зоні

УНІАН

Щоб школи працювали в "червоних" карантинних зонах, 100% вчителів повинні вакцинуватись.

В Україні навчальні заклади через спалах коронавірусу та відсутність вакцинації у вчителів переводять на дистанційне навчання. 

Про це повідомили в Державній службі якості освіти України. 

Українські школи переводять на дистанційне навчання через дві причини: відсутність COVID-сертифікатів у вчителів та епідеміологічну ситуацію в регіоні. Щоб школи працювали в "червоних" карантинних зонах - 100% вчителів повинні вакцинуватись, у "жовтих" - 80%. 

"Державна служба якості освіти під час вивчення питання щодо організації освітнього процесу у школах, які перейшли на дистанційне навчання, виявила, що половина закладів зробила це через недостатній відсоток вакцинації працівників", - йдеться у повідомленні. 

Так, в Україні у "червоній" зоні перебувають такі області: 

  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Одеська;
  • Рівненська;
  • Сумська;
  • Херсонська;
  • Житомирська;
  • Івано-Франківська;
  • Київська та м. Київ;
  • Луганська;
  • Львівська;
  • Хмельницька;
  • Чернігівська.

Через карантинні обмеження більшість шкіл у цих регіонах працюють дистанційно або ж у деяких населених пунктах подовжили осінні канікули. 

Нагадаємо, стало відомо, як довго може тривати посилений карантин у Києві

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