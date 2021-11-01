Де в Україні учнів перевели на дистанційне навчання та за яких умов школи можуть працювати у "червоній" зоні

Щоб школи працювали в "червоних" карантинних зонах, 100% вчителів повинні вакцинуватись.
В Україні навчальні заклади через спалах коронавірусу та відсутність вакцинації у вчителів переводять на дистанційне навчання.
Про це повідомили в Державній службі якості освіти України.
Українські школи переводять на дистанційне навчання через дві причини: відсутність COVID-сертифікатів у вчителів та епідеміологічну ситуацію в регіоні. Щоб школи працювали в "червоних" карантинних зонах - 100% вчителів повинні вакцинуватись, у "жовтих" - 80%.
"Державна служба якості освіти під час вивчення питання щодо організації освітнього процесу у школах, які перейшли на дистанційне навчання, виявила, що половина закладів зробила це через недостатній відсоток вакцинації працівників", - йдеться у повідомленні.
Так, в Україні у "червоній" зоні перебувають такі області:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Одеська;
- Рівненська;
- Сумська;
- Херсонська;
- Житомирська;
- Івано-Франківська;
- Київська та м. Київ;
- Луганська;
- Львівська;
- Хмельницька;
- Чернігівська.
Через карантинні обмеження більшість шкіл у цих регіонах працюють дистанційно або ж у деяких населених пунктах подовжили осінні канікули.
Нагадаємо, стало відомо, як довго може тривати посилений карантин у Києві.
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