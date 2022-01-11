Де в Україні "вріже" до 23 градусів морозу: синоптикиня дала прогноз вже на найближчі дні

Де в Україні "вріже" до 23 градусів морозу: синоптикиня дала прогноз вже на найближчі дні

Експертка повідомляє, що істотних опадів у країні і, зокрема, столиці найближчими днями не буде.

Найближчими ночами стовпчики термометрів покажуть значне зниження температури аж до -23 градусів морозу.

Про це у своєму Facebook повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Найближчої ночі кусатимуть громадян за щоки й носи -10-18 градусів", — написала експертка.

Вдень температура підвищиться не на багато — стовпчики термометрів покажуть -7-12 градусів морозу. На Півночі подекуди вдень буде аж до 14 градусів з позначкою "мінус".

Синоптикиня повідомляє, що істотних опадів у країні і, зокрема, столиці найближчими днями не буде. Натомість дместиме північний рвучкий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.

"У Києві 12 січня мороз затріщить: вночі до -14, вдень до -12 градусів", — каже Наталія Діденко.

Проте вже наступної ночі, на 13 січня, в Україні "вріже" до -15-20 градусів, а на Півночі та північному сході навіть до -20-23 градусів морозу.

Нагадаємо, раніше Наталія Діденко повідомила, що вже на свято Василя, 14 січня, та протягом вихідних, 15-16 січня, стовпчики термометрів вирушать угору - знову почнеться чергове потепління до невеликих "мінусів" та відлиги.

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