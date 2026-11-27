Сніг / © Reuters

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У Карпатах вже встановилися повноцінні зимові умови — високогір’я вкрите снігом, тоді як у передгір’ях і на рівнині його значно менше. Найбільший сніговий покрив зафіксували на полонині Пожижевська.

Про це «Укрінформу» розповіла керівниця відділу Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології Тетяна Атаманюк.

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Скільки снігу випало в Карпатах і де найбільший покрив

Полонина Пожижевська розташована в масиві Чорногора, на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Вона лежить неподалік однойменної гори, висота якої становить 1822 м.

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«На полонині Пожижевська середній покрив снігу сягає 37 см. У передгір’ї Карпат — 5–6 см, на рівнинній території — до 3 см», — зазначила синоптикиня.

За словами Тетяни Атаманюк, на гірських хребтах снігу може бути ще більше, ніж на полонинах. Вона також розповіла, що на висоті 1550 м біля підніжжя гори працює найвища в Україні метеорологічна та сніголавинна станція, де фахівці спостерігають за погодними умовами та змінами снігового покриву у високогір’ї.

Морози до -15°C: якою буде погода на Прикарпатті наприкінці листопада

За словами синоптикині Тетяни Атаманюк, в останні вихідні листопада на Прикарпатті очікується вплив антициклону, який принесе холодне повітря та посилення морозів. Температура може опуститися до -15°C. Сніг, за її прогнозом, випадатиме ще до суботи.

Через похолодання сніговий покрив у горах може збільшитися, а на дорогах і стежках утворюватиметься ожеледиця. Тож водіям варто бути уважними за кермом, а туристам — перевіряти прогноз погоди перед походом і подбати про належне спорядження.

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Нагадаємо, 27 листопада сильний снігопад накрив низку регіонів України. Через негоду в кількох містах, зокрема Львові, Вінниці та Хмельницькому, утворилися значні затори, а дороги перетворилися на «ковзанки». Ускладнення руху також фіксували на Прикарпатті та в інших областях.

Раніше синоптики також розповідали, якою буде погода в Україні у грудні 2026 року. За попереднім прогнозом «Укргідрометцентру», перший місяць зими очікується в межах кліматичної норми, без аномальних температурних коливань. Середня температура повітря може становити від -4°C до +3°C, а сніговий покрив протягом місяця прогнозують у більшості областей.

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