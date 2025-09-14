Де в Україні зараз простіше знайти роботу

Кількість вакансій зросла / © Getty Images

Реклама

У серпні 2025 року на Єдиному порталі вакансій України роботодавці розмістили 241 000 пропозицій роботи, тоді як кількість шукачів роботи через державний сервіс становила лише 132 000.

Про це повідомляє Державна служба зайнятості.

Найбільшим попитом цього року користувалися продавці, водії, кухарі, інженери, бухгалтери, лікарі, адміністратори, слюсарі, електромонтери та вантажники.

Реклама

Третина всіх претендентів — фахівці з вищою освітою, а трохи більше, 36%, — люди з професійно-технічним дипломом.

У Держслужбі зайнятості зазначають, що дефіцит робочої сили в країні зумовлений двома основними причинами: військовими діями, що тривають, і значними змінами в економіці. Останнє веде до зростання структурного безробіття, коли здобувачі не мають необхідних навичок для роботи в тих сферах, де спостерігається найбільший дефіцит кадрів.

Раніше повідомлялося, що у липні 2025 року середня заробітна плата штатних працівників в Україні становила 26 499 грн. За даними Держстату, найвищі зарплати у липні отримували у Києві (40 546 грн), Луганській (34 553 грн) та Дніпропетровській (27 413 грн) областях.