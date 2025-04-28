Де в Україні знову будуть сильні заморозки: деталі від синоптиків

Заморозки. / © Credits

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Цієї ночі Україні будуть заморозки. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по всій території країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що вночі 29 квітня у східних областях будуть заморозки в повітрі 0...-3°. Це - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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Тим часом у решті регіонів очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. Йдеться про І рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки в Україні 29 квітня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що у найближчі дні в Україні значно опуститься температура. Вже 30 квітня вдень очікується поступове підвищення температури до +17…+22°С у більшості областей.

Дата публікації 14:16, 28.04.25 Кількість переглядів 7 Погода у квітні забрала в українців це! Готуйтесь до дефіциту черешні та абрикосів! Їх не буде!?