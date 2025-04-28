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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
127
Час на прочитання
1 хв

Де в Україні знову будуть сильні заморозки: деталі від синоптиків

Заморозки будуть і на поверхні ґрунту, і в повітрі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Заморозки.

Заморозки. / © Credits

Цієї ночі Україні будуть заморозки. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по всій території країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Зазначається, що вночі 29 квітня у східних областях будуть заморозки в повітрі 0...-3°. Це - ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Тим часом у решті регіонів очікуються заморозки на поверхні ґрунту 0-5°. Йдеться про І рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки в Україні 29 квітня. / © Укргідрометцентр

Заморозки в Україні 29 квітня. / © Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики повідомляли, що у найближчі дні в Україні значно опуститься температура. Вже 30 квітня вдень очікується поступове підвищення температури до +17…+22°С у більшості областей.

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Дата публікації
Кількість переглядів
127
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