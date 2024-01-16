Де в Європі найбільше українських біженців: названо країни та приголомшливі цифри

Найбільше українців шукають прихистку в Німеччині.
Українці продовжують їхати до Європи для отримання тимчасового захисту. Кількість втікачів від війни зросла у країнах ЄС майже до 4,3 млн осіб.
До яких країн українські біженці вирушають найчастіше та звідки виїжджають, повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Євростату.
Кількість українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС зросла за місяць іще на понад 36 тисяч осіб. За останніми даними, Європейський Союз надає прихисток 4 274 630 людям із України.
Найбільше українських біженців на 30 листопада приймали:
- Німеччина (1 235 960 осіб – 28,9% від загальної кількості в ЄС);
- Польща (955 110; 22,3%);
- Чехія (369 330; 8,6%).
Водночас найбільше людей за місяць прибули до таких країн:
- Німеччина (+20 595; +1,7%);
- Чехія (+4 880; +1,3%);
- Норвегія (+4 180; + 6,9%).
Читайте провідні новини дня:
- Новий "Гостомель": експерти оцінили ймовірність висадження російського десанту в Україні
- Білорусь будує військове містечко біля кордону з Україною: Коваленко приголомшив метою
- Надмірне втручання у приватне життя: розгортається новий скандал навколо проєкту про військовий облік
Якщо у жовтні приплив українських біженців спостерігався в усіх країнах ЄС, вже у листопаді люди почали виїжджати із:
- Польщі (-5 510 осіб);
- Італії (-160 осіб);
- Франції (-125 осіб);
- Люксембургу (-15 осіб).
Загалом серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки — майже половину біженців (46,3%), діти — 33,3%, а чоловіки — 20,4%.
Раніше ми писали, які зміни чекають на українських біженців у Євросоюзі 2024 року.
Читайте також: