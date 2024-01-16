Де в Європі найбільше українських біженців: названо країни та приголомшливі цифри

Українці продовжують їхати до Європи для отримання тимчасового захисту. Кількість втікачів від війни зросла у країнах ЄС майже до 4,3 млн осіб.

До яких країн українські біженці вирушають найчастіше та звідки виїжджають, повідомляє ТСН.ua з посиланням на дані Євростату.

Кількість українців із тимчасовим захистом у країнах ЄС зросла за місяць іще на понад 36 тисяч осіб. За останніми даними, Європейський Союз надає прихисток 4 274 630 людям із України.

Найбільше українських біженців на 30 листопада приймали:

Німеччина (1 235 960 осіб – 28,9% від загальної кількості в ЄС);

Польща (955 110; 22,3%);

Чехія (369 330; 8,6%).

Водночас найбільше людей за місяць прибули до таких країн:

Німеччина (+20 595; +1,7%);

Чехія (+4 880; +1,3%);

Норвегія (+4 180; + 6,9%).

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Якщо у жовтні приплив українських біженців спостерігався в усіх країнах ЄС, вже у листопаді люди почали виїжджати із:

Польщі (-5 510 осіб);

Італії (-160 осіб);

Франції (-125 осіб);

Люксембургу (-15 осіб).

Загалом серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки — майже половину біженців (46,3%), діти — 33,3%, а чоловіки — 20,4%.

Раніше ми писали, які зміни чекають на українських біженців у Євросоюзі 2024 року.

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