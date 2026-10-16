Де в Європі ще можна знайти дефіцитні ракети до Patriot - експерт назвав країни

Patriot / © Associated Press

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Іспанія та Греція мають запаси ракет-перехоплювачів, які так зараз потрібні Україні.

Про це в етері Київ24 розповів засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact, учасник бойових дій Валерій Боровик.

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«Перехоплювачі для реактивних дронів можуть бути готові за кілька місяців. Натомість ракети PAC-2 та PAC-3 потрібні вже зараз, а в Іспанії та Греції є такі боєприпаси, термін зберігання яких спливає. Україна має посилити політичні та міждержавні переговори, зокрема запропонувати партнерам тимчасово передати ракети, щоб згодом повернути їх після виконання українських замовлень», — сказав він.

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Нагадаємо, The Telegraph пише, що Афіни та Мадрид мають одні з найбільших у Європі запасів ракет-перехоплювачів, які критично необхідні Силам оборони України для захисту енергосистеми напередодні зими.

Однак уряди Греції та Іспанії воліють тримати на складах зенітні ракети до систем Patriot із майже вичерпаним строком експлуатації замість того, щоб передати їх Україні.

Посадовці НАТО та Європейського Союзу постійно намагаються переконати керівництво обох країн передати Україні бодай ті ракети Patriot PAC-2, які незабаром стануть непридатними до використання.

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