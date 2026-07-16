«Де ваші яйця сказати вголос, де проблема»: Федоров жорстко звернувся до депутатів

Михайло Федоров звернувся до нардепів / © Associated Press

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Міністр оборони України Михайло Федоров розкритикував замовчування реального стану справ у державі та закликав народних депутатів до чесної розмови про виклики, з якими стикаються військові.

Про це він заявив під час брифінгу.

Федоров жорстко звернувся до депутатів: заява

Очільник оборонного відомства наголосив на необхідності рішучих дій і системних трансформацій, і додав, що посадовці та парламентарі мають керуватися совістю, а не уникати гострих питань.

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За словами Федорова, ситуація на передовій вимагає відкритості та сміливості називати речі своїми іменами:

«Я чиню по совісті. І я звертаюся до депутатів: чиніть і ви по совісті! Де ваші яйця сказати вголос, де реальна проблема? Сказати про підрозділи, про штурми, про те, що люди вмирають за свободу? А ми сидимо на Банковій і боїмося відкрито сказати те, у що насправді не віримо. Я для себе цю лінію вже перейшов. Я не збираюся ходити з відкритими лекціями по майданах. Я чітко висловив свою позицію. Нам потрібні зміни, на які заслуговує український народ», — сказав Федоров.

Федоров на брифінгу: що заявив

Нагадаємо, міністр оборони України Михайло Федоров вперше прокоментував рішення про свою відставку.

Під час «прощального» брифінгу він наголосив, що за час перебування на посаді не будував політичної кар’єри, не створював власних компаній та не займався бізнесом.

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Федоров підкреслив, що не підвів ні президента Володимира Зеленського, ні українське суспільство. За його словами, в його роботі не було корупційних скандалів чи побудови схем, а всі здобутки є результатом спільної праці в команді глави держави.

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