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Де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну: названо області

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Де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну: названо області

ТСН.ua

До переліку вже увійшли 12 областей та столиця.

Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в рамках програми "єПідтримка".

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Зокрема, як пише "Інтерфакс-Україна", згідно з розпорядженням уряду №204 від 6 березня, до переліку областей, де діятиме програма, увійшли області: 

  • Волинська
  • Донецька
  • Житомирська
  • Запорізька
  • Київська
  • Луганська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Сумська
  • Харківська
  • Херсонська
  • Чернігівська
  • та Київ

Як повідомлялося, Уряд виділив на виплати одноразової матеріальної допомоги 21,5 млрд грн.

Нагадаємо, створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам, який згодом розширять.

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