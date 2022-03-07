Де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну: названо області

До переліку вже увійшли 12 областей та столиця.
Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в рамках програми "єПідтримка".
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Зокрема, як пише "Інтерфакс-Україна", згідно з розпорядженням уряду №204 від 6 березня, до переліку областей, де діятиме програма, увійшли області:
- Волинська
- Донецька
- Житомирська
- Запорізька
- Київська
- Луганська
- Миколаївська
- Одеська
- Сумська
- Харківська
- Херсонська
- Чернігівська
- та Київ
Як повідомлялося, Уряд виділив на виплати одноразової матеріальної допомоги 21,5 млрд грн.
Нагадаємо, створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам, який згодом розширять.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.