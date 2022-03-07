Де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну: названо області

Де виплачуватимуть допомогу тим, хто втратив роботу через війну: названо області

До переліку вже увійшли 12 областей та столиця.

Кабінет Міністрів затвердив перелік адміністративно-територіальних одиниць, на території яких надається допомога застрахованим особам, які втратили роботу через війну, в рамках програми "єПідтримка".

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Зокрема, як пише "Інтерфакс-Україна", згідно з розпорядженням уряду №204 від 6 березня, до переліку областей, де діятиме програма, увійшли області:

Волинська

Донецька

Житомирська

Запорізька

Київська

Луганська

Миколаївська

Одеська

Сумська

Харківська

Херсонська

Чернігівська

та Київ

Як повідомлялося, Уряд виділив на виплати одноразової матеріальної допомоги 21,5 млрд грн.

Нагадаємо, створено спеціальний пакет допомоги бізнесу та працівникам, який згодом розширять.