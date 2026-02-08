Де ворог намагається "прощупати" кордон: Демченко відповів

Фронт / © ТСН

Російські війська залишаються активними на Харківщині, зокрема біля напрямку населеного пункту Вовчанські Хутори. Неспокійно також на Сумщині у межах Хотинської, Юнаківської та Красннопільської громад.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі «Ми Україна».

Який характер дій ворога

За словами Демченка, протягом минулої доби у Харківській області противник намагався атакувати позиції, які утримують підрозділи ДПСУ, застосовуючи малі піхотні групи.

У Сумській області російські сили здійснюють так зване «прощупування» українського кордону та періодично намагаються атакувати позиції прикордонників.

Демченко наголосив, що всі спроби прориву кордону не завершилися успіхом для противника.

«Протягом трьох тижнів, коли ворог намагався прорвати наш кордон, він поніс великі втрати. Фактично було знищено близько двох батальйонів — вбитими та пораненими», — заявив речник ДПСУ.

Зараз армія РФ перегруповується, щоб поновити певні дії. Але останніми днями, додає Демченко, ситуація більш-менш спокійна. Прикордонники продовжують утримувати позиції та контролювати ситуацію вздовж державного кордону України.

Раніше ми писали про те, що морозні погодні умови тимчасово грають на користь російських військ, зокрема на південних напрямках. Замерзлий ґрунт і водойми дозволяють окупантам активніше пересуватися, зокрема вздовж Дніпра та в районі Гуляйполя, а також посилювати штурмові дії без активного застосування важкої техніки.

Водночас РФ продовжує використовувати тактику постійних атак малими піхотними групами, зазнаючи значних втрат. ЗСУ врахували погодний фактор, посилили інженерні загородження та мінні поля. Очікується, що з потеплінням ця тимчасова «перевага» РФ зійде нанівець.