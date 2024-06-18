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Де встановити та як захистити від дощу: в ДСНС дали важливі поради власникам генераторів

Де встановити та як захистити від дощу: в ДСНС дали важливі поради власникам генераторів

В ДСНС нагадали правила безпечного використання генераторів / Фото: Getty Images

Генератор під час роботи виділяє чадний газ.

В Україні від кінця травня знову діють графіки відключення світла. Тож багато людей використовують генератори. 

Державна служба з надзвичайних ситуацій назвала головні правила безпечного використання генераторів, зокрема:

  • генератор має стояти тільки надворі щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон, оскільки під час роботи він виділяє чадний газ;
  • захищайте генератор від опадів безконтактними навісами і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого;
  • відстань до стін і легкозаймистих предметів – не менше 1 метра. 
  • не заправляйте генератор, якщо двигун увімкнений або не охолоджений; 
  • відключайте на 30 хвилин кожні 5 годин роботи. 
  • обмежте доступ тваринам і дітям.

Нагадаємо, в уряді відповіли, чи штрафуватимуть українців за шум від генератора.

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