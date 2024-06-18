Де встановити та як захистити від дощу: в ДСНС дали важливі поради власникам генераторів

Генератор під час роботи виділяє чадний газ.
В Україні від кінця травня знову діють графіки відключення світла. Тож багато людей використовують генератори.
Державна служба з надзвичайних ситуацій назвала головні правила безпечного використання генераторів, зокрема:
- генератор має стояти тільки надворі щонайменше за 6 метрів від дверей і вікон, оскільки під час роботи він виділяє чадний газ;
- захищайте генератор від опадів безконтактними навісами і не вмикайте, якщо на вулиці дуже волого;
- відстань до стін і легкозаймистих предметів – не менше 1 метра.
- не заправляйте генератор, якщо двигун увімкнений або не охолоджений;
- відключайте на 30 хвилин кожні 5 годин роботи.
- обмежте доступ тваринам і дітям.
Нагадаємо, в уряді відповіли, чи штрафуватимуть українців за шум від генератора.
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