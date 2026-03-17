ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

Де випаде сніг і вдарять морози: синоптики дали детальний прогноз для областей

В Україну заходить холодне повітря зі сходу, очікується мокрий сніг.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Зміна погоди в Україні / © ТСН

Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні: після відносного тепла прийдуть повітряні маси зі сходу та північного сходу, які принесуть зниження температури та опади.

Про зміну синоптичної ситуації повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Холод зі сходу та перші морози

Протягом 17–19 березня погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, проте воно не врятує від похолодання. Через надходження холодного повітря з північно-східних регіонів температурні показники відчутно знизяться. Вночі очікується від 4° тепла до 3° морозу на всій території країни. Вдень найпрохолодніше буде на північному сході; найтеплішу погоду збережуть західні та південно-західні області.

Де очікувати опади?

Хоча в більшості областей буде сухо, окремі регіони накриють дощі, а подекуди — мокрий сніг:

  • 17 березня невеликі дощі пройдуть на сході, у південно-східних регіонах, а також на Закарпатті та в Карпатах.

  • 18 березня на Лівобережжі місцями очікується невеликий дощ, який у нічний час може переходити у мокрий сніг.

  • 20 березня, за попередніми даними, хмарність посилиться, а денна температура в середньому по країні становитиме близько 10°C.

Цього тижня переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Високий атмосферний тиск забезпечить мінливу хмарність без затяжних злив, проте синоптики радять не ховати теплі речі через нічні заморозки.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні протягом 16−22 березня перебуватиме під впливом малоактивних атмосферних фронтів, які сприятимуть опадам у вигляді дощів і мокрого снігу.

Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie