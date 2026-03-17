Де випаде сніг і вдарять морози: синоптики дали детальний прогноз для областей

Зміна погоди в Україні / © ТСН

Синоптики попереджають про зміну погоди в Україні: після відносного тепла прийдуть повітряні маси зі сходу та північного сходу, які принесуть зниження температури та опади.

Про зміну синоптичної ситуації повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Холод зі сходу та перші морози

Протягом 17–19 березня погоду в Україні визначатиме поле високого тиску, проте воно не врятує від похолодання. Через надходження холодного повітря з північно-східних регіонів температурні показники відчутно знизяться. Вночі очікується від 4° тепла до 3° морозу на всій території країни. Вдень найпрохолодніше буде на північному сході; найтеплішу погоду збережуть західні та південно-західні області.

Де очікувати опади?

Хоча в більшості областей буде сухо, окремі регіони накриють дощі, а подекуди — мокрий сніг:

17 березня невеликі дощі пройдуть на сході, у південно-східних регіонах, а також на Закарпатті та в Карпатах.

18 березня на Лівобережжі місцями очікується невеликий дощ, який у нічний час може переходити у мокрий сніг.

20 березня, за попередніми даними, хмарність посилиться, а денна температура в середньому по країні становитиме близько 10°C.

Цього тижня переважатиме північно-східний вітер зі швидкістю 5–10 м/с.

Високий атмосферний тиск забезпечить мінливу хмарність без затяжних злив, проте синоптики радять не ховати теплі речі через нічні заморозки.

Нагадаємо, раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні протягом 16−22 березня перебуватиме під впливом малоактивних атмосферних фронтів, які сприятимуть опадам у вигляді дощів і мокрого снігу.