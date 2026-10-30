Де взяти ракети до Patriot: хто в Європі не дає перехоплювачі, поки Пентагон блокує постачання вже оплаченої зброї

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За словами Володимира Зеленського, вже майже місяць Київ очікує підпису очільника Пентагону Піта Гегсета щодо передачі ракет для Patriot та NASAMS. Невідомо, чи йдеться про вже проплачену поставку через натовський механізм PURL, чи про країни, які мають запас ракет PAC-2 і PAC-3 до Patriot, а від США треба лише згода на реекспорт. Проте два тижні тому український президент заявляв, що частина вже оплачених постачань досі не схвалена американською стороною.

«Я вважаю, що були зроблені кроки, щоб переконати Україну капітулювати. Не кажу, що це є метою наших партнерів. Але це те, як це виглядає», — сказав Зеленський в інтерв’ю Bloomberg, яке вийшло 18 жовтня.

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Станом на кінець жовтня адміністрація Трампа продовжує затримувати постачання критично важливих для України озброєнь. Ба більше, як пишуть європейські ЗМІ, в НАТО побоюються, що до проміжних виборів до Конгресу США, які відбудуться 3 листопада, перехоплювачі до систем Patriot Україна не отримає, бо Вашингтон таким чином намагається схилити Київ до поступок у переговорах з Москвою, які ще невідомо чи взагалі відбудуться.

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Про які обсяги допомоги йдеться? Та які ще країни, крім самих США, мають запаси перехоплювачів до Patriot? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Пентагон тисне на Європу: Трампу треба добрива та дизель

За інформацією Reuters, протягом останніх тижнів посадовці Пентагону, зокрема заступник з політичних питань Елбрідж Колбі (відповідальний за концепцію скорочення американської військової присутності в Європі), закликали європейські країни — Литву, Латвію та Естонію — пом’якшити риторику щодо російської загрози. Колбі, наприклад, нещодавно сказав одному з чиновників з країн Балтії, що не варто зайвий раз дражнити росіян.

І це в той час, коли Кремль збільшив свою диверсійну діяльність в Європі. Так, у п’ятницю, 30 жовтня, на іспанському заводі боєприпасів, які постачаються в Україну, стався вибух. Цього ж дня в Німеччині на будівельному майданчику збройового концерну Rheinmetall біля аеропорту «Кассель-Кальден» згоріли три будівельні машини. Поліція підозрює підпал.

При цьому, як пише Politico, адміністрація Трампа продовжує тиск на Литву, щоб країна дозволила експорт підсанкційних в ЄС білоруських калійних добрив через свій порт у Клайпеді, бо США хочуть зменшити залежність від Канади. Нагадаємо, ще в березні Америка скасувала санкції щодо білоруських калійних добрив, а у вересні Трамп гучно заявив про їхню закупівлю за набагато нижчою ціною, ніж у Канаді, яка забезпечує до 80% потреб американського ринку.

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Не зрозуміло, чому Європа має рятувати адміністрацію Трампа, яка програла війну в Ірані та посварилася з Канадою. Бо саме через заблоковану Ормузьку протоку, яку зараз контролює Тегеран, світ поринув в енергетичну кризу. А торговельна війна з Канадою, яку розпочав Трамп, призвела до зростання цін на добрива для американських аграріїв.

Аналогічна ситуація відбувається й з російським дизелем. 9 жовтня, після телефонної розмови з Путіним, Трамп, як відомо, скасував санкції й оголосив про закупівлю дизельного пального в РФ. До США зараз прямують сім нафтових танкерів, з якими склалася майже трагікомічна ситуація. Закон, ухвалений Конгресом ще у 2022 році, забороняє Сполученим Штатам імпортувати російські енергоресурси. Представники адміністрації Трампа тиснуть на американські компанії, щоб ті прийняли паливо в рамках дизельної оборудки з Путіним. Проте останні неохоче йдуть на такі ризики, які можуть обернутися для них юридичними наслідками.

Загравання з диктаторами: США блокують передачу зброї

У п’ятницю, 30 жовтня, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повторив, що війна в Ірані спровокувала зростання цін на енергоносії, і Європі це обійшлося у 100 млрд євро. На тлі статті Reuters, міністр національної оборони Литви Робертас Каунас заявив, що Вільнюс робить свої заяви про Росію, базуючись на фактах, й не має наміру нікого провокувати. Прем’єр Естонії Крістен Міхал запевнив, що не збирається стримуватися, бо загравання з диктаторами приносить лише приниження.

«Путін є диктатором, який вбиває жінок і дітей. І робитиме це доти, доки його не змусять змінити свій курс», — додав прем’єр Естонії.

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У понеділок, 26 жовтня, в Парижі на зустрічі країн E5 — Британії, Франції, Німеччини, Італії та Польщі — міністр оборони Євгеній Хмара закликав партнерів передати Україні 10% своїх перехоплювачів до систем Patriot та IRIS-T в обмін на майбутні поставки, на які Київ вже має контракти. Це б дозволило посилити захист українських міст, які Росія напередодні зими вже вкотре намагається відрізати від світла, тепла та води.

На тлі гострих суперечок зі США, міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен заявила, що для Європи дуже важливо не дати себе роз’єднати й залякати. Як пише Bloomberg, п’ять найбільших оборонних європейських держав пообіцяли підтримувати Україну, навіть попри те, що США пропонують Москві фінансові угоди, здійснюючи тиск на Київ. Проте жодної нової допомоги чи зброї країни E5 Україні не пообіцяли.

Обговорення забезпечення України засобами ППО продовжиться на «Рамштайні» 17 листопада в Брюсселі. Невідомо, чи приїдуть туди американські представники, адже засідання контактної групи відбудеться вже після проміжних виборів до Конгресу. Республіканці можуть втратити більшість одразу в обох палатах, і Трамп перетвориться радше на «кульгаву качку» й постане перед численними розслідуваннями, можливо навіть імпічментом.

Також невідомо, чи розблокує Пентагон передачу Україні перехоплювачів до систем Patriot. Йдеться як про вже оплачені через натовський механізм PURL ракети, так і ті, що є на складах в інших країнах і чекають дозволу США на реекспорт. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що у Європи достатньо ракет PAC-2 і PAC-3, щоб Україна пройшла зиму. А генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників передавати Києву перехоплювачі з власних запасів на тлі затримок постачань зі США

Протягом 7 місяців у війні з Іраном Америка витратила близько 1800 ракет до Patriot. Це більше, ніж загальна кількість перехоплювачів, поставлена американській ​​армії протягом останніх 20 років.

Іспанія та Греція мають чи не найбільші в Європі запаси ракет PAC-2, строк експлуатації яких скоро закінчується. Проте передати їх Україні вони відмовляються. Як заявив прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс, вони зроблять все можливе, щоб підтримати Україну, проте не ціною обороноздатності Греції, яка знаходиться в чутливому для безпеки регіоні. Іспанія обіцяла передати Україні п’ять ракет-перехоплювачів до Patriot, як це зробила Польща. Проте публічної інформації про те, чи відбулося постачання, немає.

У спільній статті для Politico, колишні посли США в Румунії, ЄС, Бельгії та ОБСЄ застерігають США від умиротворення Росії, яке лише заохочує агресію, а припинення вогню без ефективних гарантій може стати лише паузою перед наступним нападом.

«У той час як Україна продовжує боротьбу за своє виживання, нинішня політика США порушує фундаментальне питання: чи розуміє Вашингтон, що стоїть на кону? Мир не може означати винагороду за агресію, примушення України до відмови від свого суверенітету чи надання Москві часу для переозброєння для чергового вторгнення. Політика США не повинна полегшувати Росії фінансування війни, яку Вашингтон, як стверджує, хоче припинити. І понад усе, майбутнє України не повинно вирішуватися через голови українців», — наголошують дипломати.

Дата публікації 21:35, 25.10.26 Кількість переглядів 113 Ексклюзивне інтерв’ю президента Зеленського Аллі Мазур!

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