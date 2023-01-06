Де взяти моральний ресурс, аби пережити зиму та витримати енергетичний терор

Людмилі Соловей – 70. За своє життя вона пережила багато негараздів, але блекаут виявився для жінки найскладнішим випробуванням.

“Мені не було так складно, коли почалась війна, всі ці ракети і вибухи. Я весь цей час жила у Києві. Але зараз вже зібрала валізи і думаю, як виїхати за кордон. Ці вимкнення світла зводять мене з розуму”, – ділиться жінка.

Людмила живе одна, з чоловіком розлучена, дорослі сини мають свої родини. Кожного разу, коли вимикають світло в темний час доби, вона виходить на двір, бо квартира перетворюється для неї на небезпечний склеп:

“Як тільки вимикають світло, я починаю задихатись. У грудях стискає, голова крутиться, я боюсь, що впаду десь. Тому я одразу йду туди, де є люди. Мені стає легше. Розумію, що всім сусідкам я уже набридла, у синів свої сім’ї. Тому я просто сідаю в тролейбус і їду від кінцевої до кінцевої зупинки. Або гуляю на вулиці. Найстрашніше, коли світла нема всю ніч. Лягаю з відкритим балконом. Так хоч можу дихати. А от заснути… Я звикла, що у коридорі світиться лампочка, фоном працює телевізор. А у суцільній темряві й тиші я просто не можу заснути. Так і лежу, поки сонце не зійде”.

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Ракетний терор, що спричиняє блекаути, має не лише стратегічну мету – зупинити наше оборонне виробництво. Ворог намагається тиснути на базові потреби цивільного населення, необхідні для виживання взимку. І першою цей терористичний удар на себе приймає психіка. Тривожність, страх, відчуття безсилля хвилями накривають нас разом із черговим блекаутом.

“Те, що відбувається з Людмилою – опис класичного нападу тривоги і панічної атаки, – роз’яснює Олена Божук, лікарка-психологиня, кандидатка медичних наук. – Раптова м’язова напруга ускладнює дихання, від цього паморочиться у голові, піднімається тиск, збільшується частота серцевих скорочень. Людині починає здаватись, що вона от-от помре”.

Під час панічної атаки найбільш дієвими є три техніки самодопомоги: це робота над думками, правильне дихання та м’язова релаксація.

“Перш за все треба зручно сісти і проговорити: так, зараз у мене напад панічної атаки, це неприємно, це страшно, але я знаю, що зі мною відбувається. Від панічної атаки люди не помирають”, – радить Олена Божук.

Як правильно дихати під час нападу паніки, запам’ятати не складно: вдихайте через ніс, видихайте через рот. Вдих має бути в три рази коротший за видих, наприклад: вдих на рахунок чотири, видих – на шість.

“Наступний спосіб самодопомоги під час панічної атаки – м’язова релаксація. Спробуйте напружити всі м’язи в тілі на 5 секунд, потім розслабити. Коли ми різко скидаємо надмірну напругу в тілі, це допомагає ефективно розслабитись. До речі, чудовим способом м’язової релаксації є фізична вправа “планка”, – радить Олена Божук.

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Панічні атаки – лише один із проявів тривожності, який може виникнути на фоні вимкнення світла. Часто людей охоплює відчуття самотності та ізоляції, розгубленість щодо того, що робити і як поводитись. Все це виникає через те, що вимкнення світла руйнує наш звичний перебіг життя. Ми банально втрачаємо над ним контроль. Ну і звісно, вимкнення електроенергії, яке часто забирає й Інтернет, позбавляє нас такого вже звичного швидкого дофаміну, гормону щастя, який ми отримуємо від гаджетів.

“Яскраві картинки, які змінюють одна одну, відео, меми, миттєві повідомлення. Це швидкий спосіб отримати задоволення, заглушити тривогу і заспокоїтись. І раптом в одну мить у нас це забирають. Звісно, це пригнічує”, – зауважує лікарка-психологиня.

Ситуацію погіршують погодні умови. Зараз дуже мало природного світла. В осінньо-весняний період у депресії завжди дебюти.

“Насправді, на це й розраховує наш ворог. Енергетичний терор – частина великої психологічної атаки, – стверджує Олена Божук. – Спочатку були інформаційні впливи та жорстокі розправи, все це спрямовано на деморалізацію суспільства. У кожного своя “ахіллесова п’ята”, рано чи пізно ми всі зламаємось – на це очікує ворог. Але це не спрацює. Українці мають високий рівень адаптивності”.

Свою власну силу адаптивності можна і треба підтримати. Підготуйтесь до наступного вимкнення світла. Перш за все, слід подбати про тіло: перевірте, чи є у вас теплий одяг, чай у термосі, їжа, свічки, ліхтарики, акумулятори тощо. Все, що забезпечить вам звичний комфорт. Також про фізичні резерви тіла можна подбати заздалегідь. Гуляйте на свіжому повітрі, особливо, якщо вдається зловити сонячні промені. Повноцінно спіть та харчуйтесь. Так блекаут не так сильно вдарить саме на рівні фізичних відчуттів.

Далі подбайте про те, чим себе зайняти під час вимкнення світла. Любите читати? Підберіть зручний налобний ліхтарик. Давно мріяли спробувати медитацію? Кращої можливості не придумати! У вас газова плита? Користуйтесь перевагою, приготуйте смаколиків. У пригоді вам стане недорога світлодіодна лампа, яку легко розмістити над плитою.

Фото envato elements

До речі, смаколиками можна пригостити сусідів. Так ви забезпечите собі компанію. Якщо вас лякає самотність, варто заздалегідь продумати, кому можна запропонувати провести час разом. Вас уже об'єднує спільна біда – ваш будинок без світла. То чом би не пограти у настільні ігри або не влаштувати обговорення новинок кіно чи літератури?

Фото envato elements

Також подумайте, що хорошого ви можете отримати від вимкнення світла. Підказка: це корисно для здоров’я. Адже сон у суцільній темряві покращує вироблення мелатоніну, гормону сну, що робить відпочинок якіснішим. Ще один плюс – вам доведеться менше сплачувати за комунальні послуги в кінці місяця.

А тому, як відновлювати життєві ресурси в непроглядному мороці, ми можемо повчитись у жителів Скандинавії. Там, попри критично малу кількість сонячного світла, живуть найщасливіші люди.

“Є такі два поняття: “хю́ґе” та “лагом”. Це данська та відповідно шведська філософія життя. Скандинавський стиль щастя – це пошук маленьких радощів. Вони вчать облаштовувати свій побут затишно та отримувати насолоду від всього: чашки чаю, свіжої випічки, гірлянди. Мені здається, для України ця філософія доречна, як ніколи раніше, – резюмує психологиня. – Коли після доби блекауту нарешті тримаєш у руках чашку гарячого чаю, починаєш цінувати її зовсім інакше”.

Також години без світла можуть стати чудовою нагодою провести час з людьми, яких ми любимо, але завжди маємо брак часу для спілкування. Адже саме взимку теплі обійми цінуються найбільше.