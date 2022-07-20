Де є натяк на опалення: на зиму маріупольців розселять по населених пунктах "республіки"

Не отримають маріупольці нове житло, будівнитво якого анонсували загарбники. Точніше - на зиму людей планують тимчасово розселяти по селах, селищах та містах Донецької області, де є натяк на можливість опалення.

Про це повідомив повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

"Опалення взимку в Маріуполі не буде. Поки є можливість - евакуюйтесь. Україна чекає на вас. Іншої можливості пережити зиму в цивілізованих умовах немає", - закликав представник міськради маріупольців.

Тим часом окупанти наголошують, що житло в Маріуполі таки почнуть будувати. Втім, помешкання від Міноборони отримують виключно колаборанти: медики, поліція, представники адміністрацій.

Як повідомлялося, окупаційна влада Маріуполя “своїм рішенням” позбавила громадян України будь-якої нерухомості в місті. Пов’язано це з тим, що українці не пройшли реєстрацію в органах так званої влади.

Читайте також: