Де зафіксовано найбільшу активність росіян: Зеленський назвав напрямки фронту

Президент України Володимир Зеленський / © Офіс президента України

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Президент України Володимир Зеленський назвав напрямки, на яких зафіксована найбільша російська активність та розповів про важливість курської операції.

Про це президент сказав у вечірньому відеозверненні 31 травня.

«На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену активність росіян, найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп’янському. Продовжуємо і нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії — туди, звідки вона й прийшла», — наголосив глава держави.

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Володимир Зеленський подякував українським воїнам за стійкість, за влучність, за результати тижня.

«Я хочу подякувати сьогодні нашим воїнам за стійкість, хочу подякувати всім за влучність. За результатами тижня відзначу передусім штурмові полки, які діють саме на Курщині. Це 33-й, 225-й і 425-й окремі штурмові полки. Також на цьому напрямку серед найкращих 103-тя окрема бригада територіальної оборони. Дякую вам! На Покровському напрямку особливо ефективні воїни 1-го штурмового полку, а на Торецькому напрямку є хороші результати в 100-ї окремої механізованої бригади. Молодці! І звісно, 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада. Дякую вам, хлопці!» — сказав президент.

Нагадаємо, міський голова Генічеська з позивним «Осман», військовослужбовець Станіслав Бунятов заявив, що російські війська переймають досвід ЗСУ та ефективно використовують нашу ж тактику дворічної давності.