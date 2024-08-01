Де зараз Данілов і чому він досі не став послом: ЗМІ з'ясували

Екссекретар РНБО Данілов мав очолити українське посольство у Молдові, проте поки так і не став послом.

Колишній секретар РНБО Олексій Данілов після свого звільнення так і не став послом України у Молдові.

Про це пише видання "Телеграф" з посиланням на відповідь від МЗС.

У виданні нагадали, що 29 березня цього року президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру Олексія Данілова як посла України у Молдові.

"Олексій Данілов продовжить роботу на дипломатичному напрямку, а конкретніше – я погодив його кандидатуру як нового посла нашої держави в Республіці Молдова", – заявляв тоді глава держави у відеозверненні.

Попередній посол Марко Шевченко був звільнений того ж дня.

Проте журналісти звернули увагу, що до останнього часу Шевченко продовжував виконувати свої обов'язки. Лише 31 липня він зустрівся з президенткою Молдови Маєю Санду, аби "з нагоди завершення своєї місії" висловити вдячність їй та всьому молдавському народу за солідарність з Україною.

На сайті посольства України в Молдові очільником дипустанови досі вказаний Шевченко.

Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит видання пояснило, що посол призначається на посаду та звільняється президентом України. Станом на 30 липня указу президента щодо Данілова нема.

"Станом на сьогодні (30 липня – Ред.) Указу Президента України про призначення О.М.Данілова на посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова не видано", – йдеться у відповіді МЗС.

Після свого звільнення з РНБО Данілов фактично зник з інформаційного і публічного простору. Останній його пост у Facebook датується 26 березня.

Нагадаємо, що незадовго до свого звільнення з РНБО Олексій Данілов, коментуючи пропозицію Китаю про мирні переговори з Росією, нецензурно перекрутив ім’я китайського дипломата Лі Хуея. На думку політолога Володимира Фесенка, саме це і стало причиною звільнення.

Президент України Володимир Зеленський 26 березня 2024 року, звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони. Новим секретарем РНБО він призначив Олександра Литвиненка, який до цього очолював Службу зовнішньої розвідки.

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