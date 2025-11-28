ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
80
1 хв

Де зараз перебуває Міндіч: НАБУ і САП дали відповідь

НАБУ та САП пояснили, чому не розкривають деталі втечі Міндіча і його місцеперебування.

Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Бізнесмен Міндіч обігнав НАБУ і тепер його шукатиме Інтерпол

Бізнесмен Міндіч обігнав НАБУ і тепер його шукатиме Інтерпол / © ТСН

Інформація про перебування бізнесмена Тимура Міндіча, який за кілька годин до обшуків у нього виїхав з України, є таємницею слідства.

Про це заявив керівник САП Олександр Клименко в інтерв’ю «Українській правді».

«(Це — Ред.) таємниця досудового розслідування. Була поширена інформація про те, що він оголошений в розшук Національним антикорупційних бюро. Здійснюються всі заходи для його встановлення і будемо проходити всі процедури для повернення його до України», — сказав він.

Директор НАБУ Семен Кривонос додав, що Міндіча мають оголосити у міжнародний розшук.

«Ми оголосили його в розшук. Зараз потрібно обрати йому запобіжний захід, оголосити його в міжнародний розшук і так далі за процедурою. Тобто це все ще триває. Далі ми налаштовані оптимістично в цьому розслідуванні», — сказав він.

Нагадаємо, що 10 листопада працівники НАБУ провели обшуки у бізнесмена Тимура Міндіча, колишнього міністра енергетики, а тоді ще чинного міністра юстиції Германа Галущенка та в компанії «Енергоатом». Згодом стало відомо, що Міндіч покинув Україну за кілька годин до цього.

Прикордонники запевнили, що Міндіча випустили за кордон на законній підставі — у нього є троє неповнолітніх дітей.

Також повідомлялося, що в так званому «бекофісі» бізнесмена Тимура Міндіча виявили 527 довідок із закритими персональними даними про детективів НАБУ, журналістів, політиків, чиновників та силовиків.

