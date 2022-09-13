Де знайти сонячний вітамін у похмуру погоду?

Природа потурбувалася, щоби вітаміни надходили до нашого організму найпростішим шляхом — через їжу та сонячні промені. Проте спосіб життя сучасної людини іноді заважає отримувати їх у достатній кількості. І це гальмує певні обмінні процеси організму, зокрема і надходження необхідних вітамінів та мінералів.

Погодьтеся, мало хто прокидається з сонячними променями, проводить багато часу на свіжому повітрі та харчується виключно корисними продуктами. А саме це потрібно, щоб отримувати важливий вітамін D, який відповідає за здоров'я серця, судин, м’язів, кісток та інше, навіть інколи за настрій.

Дослідження підтверджують, що понад 80% населення України страждає на дефіцит вітаміну D. Основні способи отримання добової норми вітаміну для дорослих — правильне харчування, яке містить певні продукти (риба, зелень, гриби, масло, яйця, сир), перебування на сонці без сонцезахисного крему (оптимальний спосіб отримати активний вітамін D), біологічні добавки.

Для чого потрібен вітамін D?

Вітамін D відіграє важливу роль для імунної системи, у захисті від вірусів та бактеріальних інфекцій. Дослідження показують, що він допомагає боротися з гострими респіраторними інфекціями та пневмонією.

Вітамін D бере участь у регуляції кальцієво-фосфорного обміну, вродженого та набутого імунітету, багатьох інших функцій організму, а також:

нормалізує роботу серця та судин;

сприяє роботі обмінних процесів;

підтримує нервову систему;

сприяє всмоктуванню кальцію в кишечнику;

зміцнює кістково-м’язову систему;

попереджає рахіт у дітей.

Складно знайти систему організму, де цей вітамін не потрібен, адже він є складовою складних біохімічних та фізіологічних процесів.

Наприклад, багато хто чув, що для здорових кісток потрібен кальцій. Але не всі знають, що фактично вітамін D відіграє фундаментальну роль у підтримці балансу кальцію та фосфатів у скелеті. Кальцій погано всмоктується в кишечнику. За нестачі ж вітаміну D організм не здатен отримувати кальцій з їжі, тому й забирає його з кісток. А це призводить до їхнього послаблення, переломів та остеопорозу.

Отримання великої кількості вітаміну D 3 особливо корисне для підвищення щільності кісток. Він запобігає рахіту в дітей та остеомаляції, остеопорозу та переломам кісток у дорослих. А ще вітамін D пов'язаний із профілактикою ризику поширених видів раку, аутоімунних захворювань, гіпертонії та інфекційних захворювань.

Паралельно зі зміцненням кісток вітамін D 3 допомагає нарощувати м’язову тканину. Дослідження підтвердили зв'язок між хорошим м’язовим тонусом і високим рівнем вітаміну D.

D 3 сприяє зниженню ризику серцевої недостатності завдяки покращенню роботи серця. А отримання достатньої кількості холекальциферолу (ще одна назва вітаміну D 3 ) може сприяти активізації роботи мозку. Його дефіцит, навпаки, призводить до зниження концентрації та порушення пам’яті.

Годі й казати, бо навіть на настрій він впливає неабияк. У людей із клінічною депресією часто спостерігається дефіцит вітаміну D.

Які ще симптоми можуть свідчити про нестачу вітаміну D?

часті простудні захворювання протягом року;

довготривале одужання;

підвищений рівень кальцію в крові;

слабкість у м’язах;

біль у суглобах;

втрата кісткової маси;

часті переломи;

нудота, блювота, поганий апетит;

ниркова недостатність.

Зрозуміло, що прояв цих симптомів не завжди пов’язаний з нестачею вітаміну D, але, якщо ви не живете поблизу екватору й не отримуєте в достатній кількості вітамін D від денного світла протягом року, то зверніть на них увагу та проконсультуйтеся з лікарем.

Де брати вітамін D?

Існує кілька джерел отримання вітаміну D 3 . Як ми зазначили вище, основні — це харчування та інсоляція (сонячні промені). Проте дефіцит його важко скоригувати лише завдяки харчовим продуктам та сонцю. Для отримання необхідної добової дози вітаміну D потрібно з’їдати, наприклад, 2 кг сиру або 40 яєчних жовтків.

Ті, хто не може виходити на вулицю в сонячний день, втрачають можливість оптимального синтезу вітаміну D. А це практично кожна людина, яка працює вдома або в офісі. Ще треба зазначити, що синтез вітаміну D 3 у шкірі під дією сонячних променів залежить від багатьох факторів: кольору шкіри, часу, проведеному на сонці, використання сонцезахисного крему та іншого.

А як щодо солярію?

Існує міф про те, що цей вітамін можна отримати в солярії. На жаль, ні. У солярії найчастіше використовують промені типу А, які за синтез вітаміну D не відповідають, навпаки, можуть бути навіть шкідливими для організму. Вітамін D 3 синтезується під дією UV-B-променів.

Чи можна дізнатися про дефіцит вітаміну D?

Якщо є сумніви щодо дефіциту вітаміну D 3 у власному організмі, то дізнатися про це досить легко за допомогою аналізу крові (тест на 25-гідроксі на вітамін D).

Рівень вимірюється в нанограмах на мілілітр (нг/мл).

Дефіцит — <20 нг/мл.

Нестача — 21–30 нг/мл.

Адекватний рівень — >30 нг/мл

Альтернатива сонцю

Нестача вітаміну D — глобальна проблема у світі. Дослідження, проведене в усіх країнах Європи, показало, що споживання вітаміну D є недостатнім у 77–100% дорослих (19–64 років) та у 55–100% людей літнього віку (понад 64 роки). Але цього року через нестачу відпочинку, неможливості іноді нормально харчуватися, ризик недоотримання хоча б мінімальної кількості потрібних вітамінів збільшується.

У західних країнах тривають дослідження щодо збагачення вітаміном D харчових продуктів: молока, соку, хліба, йогуртів, муки тощо. Учені працюють над тим, щоб у такий спосіб покращити здоров'я людей.

Але вітамін D можна вживати як окрему добавку до харчування. На сьогодні альтернатива сонцю — медикаментозна корекція та профілактика, наприклад прийом капсул препарату «Олідетрим 2000».

Нещодавно цей бренд запустив соціальну ініціативу «Підтримуй себе — підтримуй Україну», мета якої — зібрати гроші на придбання реанімобілів. 50% від продажів вітаміну «Олідетрим 2000» будуть скеровані на закупівлю медичних транспортних засобів, оснащених спеціальним обладнанням для перевезення хворого до стаціонару.

Долучитися до доброї справи і водночас подбати про власне здоров'я та своїх близьких може кожен, хто до кінця вересня придбає вітамін D 3 — «Олідетрим 2000» — в аптеці свого міста.

До речі, з 15 серпня, відколи стартував проєкт, вітамін D 3 цього бренду зібрав майже 2,5 млн гривень. На сайті встановлено онлайн-лічильник зібраних коштів, який оновлюється щоденно, де кожен бажаючий зможе побачити, як набирається потрібна сума від продажів препарату.