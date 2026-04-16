"Дебіл", бо батько на війні: у Львові вчителька публічно ображала учня

У львівській школі розгорівся гучний скандал через дискримінацію дитини військовослужбовця. Вчителька української мови та літератури публічно ображала учня 7 класу, аргументуючи його «неуспішність» тим, що батько-військовий перебуває на фронті та нібито не приділяє синові уваги.

Про цю історію повідомив журналіст Роман Онишкевич, оприлюднивши лист батька-захисника.

«Ти тупий і дебіл»: подробиці шкільного булінгу

Командир відділення Нацгвардії, сержант Олег Звозда відкрито звернувся до керівництва навчального закладу. За його словами, 19 березня вчителька Ольга Страхова перед усім класом назвала його сина Захара «тупим» та «дебілом». Свою агресію педагогиня пов’язала саме із професією батька.

Військовослужбовець наголошує, що намагався залагодити ситуацію ще у вересні, коли йшов на фронт.

«Першого вересня я підійшов до вчительки, пояснив, що моє перебування на сході — це не тому, що я поганий батько, а тому, що Україну потрібно боронити. Просив про розуміння. Очевидно, розмова дала зворотний ефект», — розповідає Звозда.

Яка позиція адміністрації

Батько-нацгвардієць зазначає, що замість розслідування дій вчительки адміністрація школи почала психологічний тиск на дитину. Захара викликали на розмову без попередження батьків, що сержант розцінює як спробу залякати хлопця та приховати інцидент.

За наявною інформацією, така поведінка вчительки щодо учнів триває вже не перший рік, проте керівництво школи раніше не вживало жодних заходів. Боєць НГУ вимагає офіційних пояснень і належної реакції на дії підлеглої, адже випадок дискримінації за ознакою служби в армії є кричущим.

Історія миттєво набула розголосу. На інцидент відреагував директор Департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк. Він повідомив, що за фактом події вже створено спеціальну комісію.

«Ми дізналися про це та оперативно реагуємо. Вже створили комісію, яка сьогодні детально вивчає обставини події. Спілкуємося з адміністрацією закладу та всіма причетними, щоб з’ясувати всі деталі. Отримаємо повну інформацію, щоб обʼєктивно ухвалювти якісь рішення», — написав чиновник.

Закалюк закликав громадськість не ставити ярлики до повного з’ясування обставин, проте пообіцяв, що в разі підтвердження фактів реакція буде «чіткою та безапеляційною». Про результати перевірки департамент обіцяє повідомити додатково.

Нагадаємо, 16 квітня на Закарпатті до поліції надійшло повідомлення про інцидент у школі, де учень 9 класу погрожував учасникам освітнього процесу.

За даними правоохоронців, під час уроку неповнолітній дістав пістолет і здійснив два постріли, одним із яких поранив однокласника. Після цього хлопець утік, однак його оперативно затримали поліцейські.

Медики оглянули потерпілого — його життю і здоров’ю нічого не загрожує. Правоохоронці вилучили зброю. Попередньо встановлено, що це травматичний пістолет.

Наразі слідчі та ювенальні поліцейські з’ясовують усі обставини події, зокрема як зброя потрапила до рук підлітка.

Також у соцмережах розгорілася дискусія після історії про конфлікт у школі між учнем і вчителькою.

За словами користувачки Олени Присяжної, учень 11 класу порушував дисципліну, бігав коридором та штовхав інших дітей. У відповідь педагогиня зробила зауваження, зазначивши, що якщо він не змінить поведінку, то «скоро піде в окопи ями копати».

Хлопець розповів про ситуацію батькам, які звернулися до адміністрації школи з вимогою звільнити вчительку. Згодом стало відомо, що чоловік і син педагогині служать на фронті, а сама вона перебуває у складному емоційному стані, після чого заяву відкликали.

Історія викликала суперечливу реакцію в Мережі: частина користувачів підтримала вчительку, інші наголосили на неприпустимості подібних висловлювань.

У підсумку більшість коментаторів дійшла висновку, що ситуація не має однозначної оцінки та порушує питання дисципліни в школі, відповідальності батьків і психологічного стану педагогів під час війни.