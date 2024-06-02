Дедалі більше країн кажуть про готовність відправити інструкторів до України — депутат

Київ підтримує ініціативу низки західних країн направити до України військових інструкторів.

Про це в етері телеканалу FREEDOM заявив народний депутат України, голова постійної делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

Він заявив, що направлення інструкторів до України значно скоротить логістичні ланцюги, оскільки зараз Україна сама направляє військових за кордон для навчання.

"Якщо ми матимемо інструкторів в Україні, на наших полігонах, це буде більш ефективно. Але ми не обмежуємося такими можливостями. Якщо наші партнери готові надати свої наземні сили, щоб замінити українську армію в районах, де не відбуваються бойові дії, наприклад, біля кордонів із Білоруссю, це теж нам допоможе", — сказав Чернєв.

Він заявив, що дедалі більше країн заявляють про готовність направити своїх інструкторів до України, але поки це все на рівні заяв, а не дій. Разом з тим є міжнародні партнери, які вагаються у цьому питанні.

"Основна причина — боязнь ескалації та боязнь бути втягнутим у війну на боці України, і що Російська Федерація якимось чином може відповісти на такі дії вже по території цих країн. Але я думаю, що тема ескалації — не більше ніж чергове залякування з боку Кремля. Думаю, що нічого більшого, ніж Росія вже робить на території України, не буде. І вже точно Росія не буде здійснювати удари чи інші прямі акції агресії проти країн НАТО. У всякому разі, не з цього приводу", — вважає парламентарій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна може тренувати українців у себе, і це буде краще ніж відправлення до України польських інструкторів.

Крім того, ми раніше інформували, що Франція направить до України інструкторів для підготовки українських військовослужбовців.

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