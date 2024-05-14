Deep State: аналітики показали візуальне підтвердження перебування ворога в Огірцевому

Мапа бойових дій оновлена.
Росіяни з триколором з'явилися в центрі Огірцевого.
Про це пише аналітичний канал Deep State.
Згідно з повідомленням, є візуальне підтвердження перебування ворога в населеному пункті.
"Цікаво підмітити, що на кадрах бійці "ахмат-чая", які беруть участь у активізації на Харківщині", - йдеться у повідомленні.
Зараз росіяни пробують закріплятися в Гатищі та лізти до Вовчанська, де вже проходять бої на околицях міста, а також є спроби окупантів зайти в населений пункт, про що свідчать кадри бійців РДК.
Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій.
Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, на Харківщині ввечері 13 травня кількість бойових зіткнень збільшилася до 13-ти.
Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.
Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.
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