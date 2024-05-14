Deep State: аналітики показали візуальне підтвердження перебування ворога в Огірцевому

Росіяни з триколором з'явилися в центрі Огірцевого.

Про це пише аналітичний канал Deep State.

Згідно з повідомленням, є візуальне підтвердження перебування ворога в населеному пункті.

"Цікаво підмітити, що на кадрах бійці "ахмат-чая", які беруть участь у активізації на Харківщині", - йдеться у повідомленні.

Зараз росіяни пробують закріплятися в Гатищі та лізти до Вовчанська, де вже проходять бої на околицях міста, а також є спроби окупантів зайти в населений пункт, про що свідчать кадри бійців РДК.

Нагадаємо, що раніше Генштаб представив нічне зведення щодо того, що відбувається на напрямках бойових дій.

Нагадаємо, згідно з даними Генштабу, на Харківщині ввечері 13 травня кількість бойових зіткнень збільшилася до 13-ти.

Тим часом за даними експертів Deepstate, росіяни хочуть закріпитися в Глибокому у Харківській області.

Раніше Генштаб повідомив, що на Харківський напрямок переміщено завчасно створені резерви ЗСУ. Там тривають два бойові зіткнення.

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