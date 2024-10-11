Deep State: противник окупував населені пункти в районі Мирнограда

Росіяни окупували Миколаївку, Красний Яр, Крутий Яр.

Про це повідомляє аналітичний канал Deep State у соціальних мережах.

Останнім часом, на перший погляд, можна було спостерігати певний спад активності в районі відтинку Гродівка-Новогродівка, але росіяни постійно намагалися прориватися з різною інтенсивністю через позиції українських військових.

"Десь вони дійсно не мають успіхів, але є ділянки, які все ж промацали росіян на слабкість. Дуже часто успіх проявляється у застосуванні тактики обходу місця, де противник зустрічає спротив", - йдеться у повідомленні.

Миколаївка по суті є останнім населеним пунктом перед Мирноградом. Тож незабаром велике місто відчує спроби тиску та намагань прориватися на південні околиці.

На сьогодні можна прослідкувати певну тенденцію, що росіяни вперлися в позиції у вигляді ВОПів та інших інженерно-фортифікаційних споруд. Але частка з них підготовлена недостатньо якісно, частка розташована абсолютно безглуздо, тож основний успіх стримування лежить просто на плечах наших відважних бійцях.

Час покаже які сили та ресурси буде залучати для подальшого просування, але окрім піхоти та техніки варто очікувати велику активізацію артилерії, авіації, мінометів тощо. Не виключення, що саме в цей район підтягнуть додаткові сили, щоб зібрати їх для розвитку вже здобутого успіху.

Нагадаємо, напередодні у Мережі з’явилося відео з Торецька, на якому видно, який вигляд має місто, яке знищують російські окупанти.

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