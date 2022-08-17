Дефіцит бюджету буде величезним: експерт розповів, що терміново треба робити в економіці

Україні для подолання глибокої кризи через війну з Росєю слід терміново перезапускати економіку, повертаючи людей додому і надаючи відповідне кредитування для стимулювання процесів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив експерт з економічних та політичних питань Георгій Біркадзе.

"До кінця року в Україні буде дефіцит бюджету десь 50 млрд доларів – це величезна сума. У нас велика кількість людей перебуває сьогодні без роботи. Нам потрібно запустити економіку, щоб люди влаштувались на роботу. У галузях, де потрібно буде скоротити кількість робітників, треба піти на цей крок. Тільки у такий спосіб ми виліземо із цієї ями, в якій країна опинилася зараз. Я згоден з тим, що говорить міністр Марченко (про те, що державний бюджет на 2023 рік буде жорстким – ред.). Через 3-4 місяці ми зіткнемося із серйозними проблемами, якщо ми не перезапустимо економіку в іншому форматі, який потрібен нашій країні сьогодні", - сказав Біркадзе.

Він зазначив, що наразі заморожені цінні папери Пенсійних інфестфондів і торгованих інвестфондів.

"Інвестори, які вклали гроші в будівництво, витратити їх зараз не можуть. Фінанси просто заблоковані. Терміново потрібно ці процеси запускати. Також, якщо у нас запуститься ситуація з продажом зерна, щомісяця буде надходити 1 млрд доларів - для нас сьогодні серйозні гроші. Крім того, треба відновлювати економіку - ми говорили, що зараз на це потрібні 16-17 млрд доларів. Нам потрібно, аби люди почали працювати – наразі 35% людей без роботи", - додав експерт.

За словами Біркадзе, є два способи перезапуску економіки держави: ліберальний або військовий, коли відстежуються кожні процеси.

"Я за комбінований запуск економіки. Ми маємо повернути додому 3,5 млн осіб. Понад 200 підприємств розбомблені і не працюють. Відтак, треба створювати робочі місця", - переконаний він.

На думку експерта, допомогти можуть кредити за мінімальними процентними ставками, які українці братимуть, наприклад, на відновлення житла.

Нагадаємо, що за розрахунками уряду, така ініціатива принесе держбюджету 2 млрд грн на місяць. Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

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