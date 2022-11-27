Дефіцит електроенергії в Україні становить 20%, але споживання зростає - "Укренерго"

Виробники електроенергії станом на 11:00 неділі, 27 листопада, покривають майже 80% потреб споживання по Україні, дефіцит потужності становить близько 20%. Всі електростанції в Україні поступово повертаються до роботи.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Станом на 11:00 виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання. З цих 80% критична інфраструктура споживає лише близько 10%, решта електроенергії використовується для електропостачання споживачів. За таких умов оператори систем розподілу (обленерго) мають всі можливості рівномірно чергувати обмеження споживачів. Режим обмеження споживання продовжує діяти через дефіцит потужності, який наразі складає близько 20%", - йдеться у повідомленні компанії.

В "Укренерго" також нагадали, що компанія доводить до обленерго ліміти споживання по кожній області, перевищувати який не можна. Обленерго самостійно визначає види відключень - аварійні чи планові – і безпосередньо їх застосовує.

Нагадаємо, в "Укренерго" вдень 26 листопада повідомили, що до енергосистеми України підключили ще один атомний блок, однак дефіцит від потреби споживання становить 25%.

Зауважимо, що Україна отримає від ЄС 200 середніх трансформаторів, один великий автотрансформатор та 40 електрогенераторів.

Окрім того, на закупівлю генераторів для критичної інфраструктури України виділить гроші Канада. Йдеться про 10 млн доларів.

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