Дефіцит енергії “скасовується”, але не для всіх: “Укренерго” оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів

Після того, як в нашій державі збільшився дефіцит електроенергії, “Укренерго” оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів.

Відповідне оголошення з’явилося в системі “Прозорро”.

Як стало відомо, “Укренерго” оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тисяч гривень. Компанія планує придбати чотири комплекти кондиціонерних систем. У вартість також включена установка обладнання.

Закупити планується:

Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A.

Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E.

Дві спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

Нагадаємо, що в "Енергоатомі" відреагували на звинувачення про мільярдні доходи від підвищення тарифів на світло.

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