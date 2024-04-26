"Дефіцит постійний": у Раді заявили, що відключень світла в Україні не уникнути

Росія ракетними ударами по український енергосистемі вивела з ладу 6000 МВт, а це означає, що в Україні доведеться повертатись до графіків обмеження електропостачання.

Також читайте Зараз в енергетиці найскладніша ситуація від початку війни: чи будуть аварійні відключення світла

Про це в етері Еспресо заявив народний депутат України Олексій Кучеренко.

Він заявив, що в енергосистемі країни існує постійний дефіцит потужностей.

"Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати", - заявив нардеп.

Він зазначив, що енергетики хочуть вийти на рівень спроможності мереж десь 1500 МВт, але навіть цього не буде вистачати на всю країну.

"Ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт. А ми зараз коштом імпорту можемо покрити максимум 1500 МВт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження", - зауважив народний депутат.

Крім того, Кучеренко заявив, що переживає, аби уряд не прийняв рішення щодо цінових тарифів, бо банально не буде вистачати грошей, щоб енергетика прокручувалася за своїми ринковими схемами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть застосувати віялові відключення світла через знищення Трипільської ТЕС.

Крім того, ми раніше інформували, що армія загарбників навесні активізувала удари по українській енергетиці, аби було восени складно розпочати опалювальний сезон.

Читайте також: