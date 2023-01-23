Дефіцит потужності 23 січня зріс: у п'яти областях застосовані аварійні відключення світла

Споживання електроенергії 23 січня більше, ніж у неділю, що пов'язано з початком робочого тижня, а також поступовим зниженням температури по всій Україні. У зв’язку з цим зріс дефіцит потужності.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Так, вже зранку вони перевищені у п'яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення світла, які можливі також в інших областях.

Водночас "Укренерго" вдалося відновити одну з ліній 330 кВ на південному сході країни.

Масовані атаки РФ по Україні

Нагадаємо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 ударів БПЛА по інфраструктурних енергетичних об'єктах. Внаслідок цих обстрілів у регіонах країни склалася складна ситуація з електропостачанням.

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Більше того на енергетичну сферу також впливає і те, що основні потужності України наразі перебувають на тимчасово окупованих ворогом територіях. Насамперед, йдеться про найбільшу у Європі Запорізьку АЕС, Запорізьку ТЕС, Луганську ТЕС, Вуглегірську ТЕС та Каховську ГЕС, які наразі контролюють окупанти.

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