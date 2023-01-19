Дефіцит потужності в енергосистемі суттєвий: яка 19 січня в Україні ситуація з відключенням світла

Така ситуація - це наслідок російських ракетних та дронових атак.

Споживання електроенергії 19 січня через потепління прогнозується дещо меншим, ніж у середу, 18 січня, але дефіцит потужності в енергосистемі зберігається суттєвий, особливо у вечірній пік.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання на всю добу. Наразі інформації про аварійні відключення світла в областях України через перевищення цих лімітів не повідомляється.

Більше того, в "Укренерго" додали, що 18 січня було завершило ремонт автотрансформатора на одній з підстанцій у Дніпровському регіоні. Також відновили вкотре пошкоджену лінію електропередачі, яка з'єднує Запорізьку атомну електростанцію з енергосистемою України, забезпечує її живлення, запобігаючи аварії.

Масовані атаки РФ

Нагадуємо, що енергосистема України вже пережила 12 ракетних атак ворога та 14 дронових ударів. Головна ціль РФ - енергетичні інфраструктурні об'єкти, аби залишити українців взимку без світла, води та опалення.

Більше того основні енергетичні потужності України, зокрема найбільша у Європі Запорізька АЕС, в також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС наразі перебувають під контролем ворога на тимчасово окупованих територіях.

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