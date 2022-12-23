Дефіцит потужності в енергосистемі зменшився, але досі суттєвий - "Укренерго"

Дефіцит потужності в українській енергосистемі станом на 23 грудня дещо зменшився, але залишається суттєвим. Внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є нові пошкодження в електромережах.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Наразі працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми.

Водночас зберігаються певні обмеження у системі передачі електроенергії, спричинені пошкодженнями магістральних мереж. У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання. Їх перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.

Аварійно-відновлювальні роботи на сході, у прифронтових регіонах, будуть розпочаті відразу після дозволу військових.

"Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу", - пояснили в "Укренерго".

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