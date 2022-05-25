Дефіцит солі в Україні: люди в паніці шукають її в магазинах, ціни підняли до 95 грн за кг (фото)

Дефіцит солі в Україні: люди в паніці шукають її в магазинах, ціни підняли до 95 грн за кг (фото)

Через паніку виник дефіцит солі, і цим скористалися спекулянти.

У понеділок, 23 травня, в Україні заговорили про можливий дефіцит солі через зупинку найбільшого підприємства з солевидобутку "Артемсіль". Вже наступного дня українці у паніці почали скуповувати сіль у магазинах, а її продавці різко підвищили ціни.

Якщо раніше упаковку звичайної солі можна було придбати менше ніж за 10 гривень, то зараз її пропонують навіть за 95. Стільки зараз коштує кілограм солі у Мостиськах Львівської області.

Фото: "Перша приватна мемарня" в Telegram

У Дніпрі, наприклад, 24 травня сіль зникла з полиць усіх великих супермаркетів та ринків. Люди так часто питають про неї, що підприємцям довелося писати оголошення на дверях, щоб не відповідати кожному "солі немає". Така сама ситуація спостерігається майже в усіх куточках країни.

Фото: Карина Бондаренко

Фото: Карина Бондаренко

Мережа вибухнула мемами у відповідь на гонитву за сіллю. На сервісі оголошень OLX.ua один із користувачів запропонував продати кілограм солі за 15 тисяч гривень, або ж обміняти її на квартиру в Києві. А український художник Максим Машковський намалював пачку дефіцитної солі у вигляді обручки.

Фото: "Киевский движ" в Telegram

Фото: "Киевский движ" в Telegram

Фото: Максим Машковський

"А вона йому кольцо з солярою",

"У мене кілограм солі другий рік стоїть. Я не розумію навіщо люди загрібають",

"У Києві вчора купувала по 42 грн за пачку (1 кг) кам'яної солі",

"Вчора зранку була по 17 грн, к обіду вже 38 грн Миколаїв",

"Вчора дружина пішла в магазин, була польська по 35. Взяла пару пачок, а поруч чоловік бере і згрібає все до останньої пачки з полиці. От через таких і нема. А потім буде через олх продавати по 150 за кілограм", - пишуть у Мережі.

Фото: "Перша приватна мемарня" в Telegram

Нагадаємо, Дрогобицька солеварня, яка залишилась фактично єдиним в Україні виробником солі, працює на повну потужність. Найближчим часом завод планує збільшити виробництво на 20 тонн, проте це не зможе задовільнити попит навіть Львівської області.

З полиць магазинів зникла кам’яна сіль: що робити та чим замінити

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