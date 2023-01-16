Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс: яка наразі в областях ситуація з відключеннями світла

Дефіцит в енергосистемі України станом на ранок 16 січня суттєво зріс, через що у 9 областях наразі застосовано аварійні відключення світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов'язано з зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня. До обленерго доведені зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введені аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п'яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах", - йдеться у повідомленні.

Більше того, зазначається, що ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.

Уточнення по ситуації в областях та графіки можна знайти за посиланням.

Ракетна атака 14 січня

Нагадаємо, що від жовтня минулого року РФ розпочала ракетний терор проти українців, аби залишити людей взимку без світла, опалення та води.

14 січня росіяни здійснили 12 масовану ракетну атаку по Україні. Внаслідок обстрілу постраждали енергетичні об'єкти у Львівській та Харківській областях.

У Дніпрі ворог поцілив у багатоповерхівки, зруйнувавши цілу секцію будинку та вбивши щонайменше 36 людей, серед яких двоє дітей.

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