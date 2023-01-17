Дефіцит в енергосистемі значний: у шістьох областях запроваджені аварійні відключення

Це наслідки масованих ракетних та дронових атак по енергетичній інфраструктурі.

Станом на 10:30 17 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, особливо у ранковий і вечірній піки споживання, через що у шести областях України вже застосовані аварійні відключення світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

"До всіх операторів систем розподілу доведені ліміти споживання на всю добу. Кожен оператор системи розподілу у своєму регіоні складає графіки планових погодинних відключень, які мають забезпечувати споживання області на рівні доведеного ліміту. Наразі через їх перевищення вже застосовані аварійні відключення у шести областях України", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що через несприятливі погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів) у центральних регіонах є локальні відключення у мережах операторів систем розподілу, живлення відновлюється.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, що така складна ситуація в енергетиці України склалася внаслідок масованих ракетних атак РФ, які країна-агресорка розпочала ще у жовтні минулого року. Станом на 17 січня росіяни здійснили вже 12 масованих ракетних обстрілів. Головна ціль окупантів - енергетичні інфраструктурні об'єкти України.

Однак, дуже часто ракети ворога прилітають по житловим будинкам, як це сталося 14 січня у Дніпрі. Там ракета росіян влучила та зруйнувала багатоповерхівку, внаслідок чого загинуло щонайменше 44 людини.

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