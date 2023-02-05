Дефіцит зростає через посилення холодів: в "Укренерго" оцінили стан енергосистеми

Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

Морозна погода підвищує рівень споживання електроенергії в країні, що провокує зростання дефіциту в енергосистемі. До областей доведені ліміти споживання.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Після ремонту до мережи повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн", - йдеться у повідомленні відомства.



У компанії кажуть, що наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

"У Київській та Одеській областях є мережеві обмеження. Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям", - йдеться в повідомленні.

Ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише на період від 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.

"На жаль, внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення", - додали у компанії.

Нагадаємо, у неділю, 5 лютого, у Сумській та Запорізькій областях не запроваджуватимуть графіки відключення світла.

Ні блекауту: Україні передали креслення унікального винаходу