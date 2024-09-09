"Дефіциту в енергосистемі немає": нардеп озучив прогноз щодо відключень світла в Україні

Сьогодні, 9 вересня, відключень світла не очікується.

На сьогодні в нашій енергосистемі немає дефіциту електроенергії. Тож відключень світла найближчим часом не планується.

Про це розповів народний депутат України, фракція “Слуга народу” Сергій Нагорняк в ефірі "КИЇВ24".

За його словами, після російських атак на енергетичну інфраструктуру України, знадобилося два тижні, щоб усунути всі ці недоліки.

"Сьогодні в нашій енергосистемі немає дефіциту електроенергії, якщо не буде нових ударів, то найближчим часом відключень не буде", - сказав він.

Нагадаємо, згідно з інформацією від "Укренерго", понеділок має пройти без обмежень споживання електрики.

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