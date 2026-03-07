На АЗС може виникнути дефіцит пального

Через ймовірне блокування Іраном ключової нафто-газової транзитної артерії, що йде через Ормузьку протоку, видобуток нафти на Близькому доведеться скоротити. Відтак буде зменшено виробництво пального, що призведе до його реального дефіциту.

Про це попередив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

З посиланням на аналітиків провідного американського банку JPMorgan Chase & Co він зауважив, що після блокування Ормузької протоки видобуток нафти на Близькому Сході триватиме щонайбільше 25 днів, після чого його доведеться скоротити.

«На думку експертів українського ринку палива, ситуація з дефіцитом паливно-мастильних матеріалів може виникнути у нас в країні вже у квітні», — наголосив Гетманцев.

Нардеп пропонує убезпечитися від ризиків і стимулювати укладання довгострокових контрактів на постачання нафтопродуктів ключовими операторами ринку, зокрема, «Укрнафтою».

«Варто вивчити можливості для формування стратегічного резерву нафтопродуктів у партнерських сусідніх країнах. Такий резерв дозволив би уникнути проблем із постачанням палива для сил оборони, які потребують безперебійного щоденного постачання, а також для аграріїв під час посівної», — зазначив він.

Також Гетманцев вважає необхідними консультації уряду з представниками компаній-постачальників нафтопродуктів в Україну.

«Завдання — запобігти виникненню дефіциту на внутрішньому ринку. Провести попередні переговори з нашими міжнародними партнерами, щоб зарезервувати необхідні обсяги. В жодному разі не можна ігнорувати нові ризики. Вони дуже серйозні», — попередив він.

Як війна на Близькому Сході впливає на ринок пального

Нагадаємо, після початку військової олперації США та Ізраїлю на Близькому Сході Іран оголосив про закриття Ормузької протоки, погрожуючи атакувати судна, які наважаться туди зайти.

Ормузька протока — це вузький водний шлях шириною 55 кілометрів між Іраном та Оманом, який з’єднує Перську затоку з Аравійським морем. Щодня через Ормузьку протоку проходить близько 19 мільйонів барелів нафти, що становить 20% усієї світової торгівлі, а також п’ята частина світових обсягів скрапленого природного газу.

Азійські країни критично залежать від енергоносіїв з цього регіону. Наприклад, імпорт із Перської затоки становить 80-90% нафти для Японії та 30-40% для Китаю.

Найбільші економіки Азії зіткнулися з енергетичною кризою, що змушує уряди призупиняти експорт пального та відкривати стратегічні резерви.

Війна на Близькому Сході вже відчутно впливає на паливні ринки Європи. У Німеччині ціни на бензин різко зросли — на окремих заправках вони перевищили 2,4 євро за літр.