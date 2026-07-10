Дефіцит Patriot: коли Україна почне виробляти власні ракети

Процес виробництва ракет для Patriot в Україні триватиме роками / Ілюстративне зображення / © ТСН.ua

Реклама

Організація власного виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні може зайняти кілька років, причому першими з конвеєра зійдуть не найновіші модифікації. Головною перешкодою для швидкого запуску виробництва передових перехоплювачів PAC-3 є складна технологічна база та гострий дефіцит необхідних комплектувальних деталей на світовому ринку.

Про це заявив капітан першого рангу та керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук у коментарі для «Київ24».

Чому складно виробляти ракети PAC-3

Виробництво найсучасніших перехоплювачів PAC-3 експерт називає справжньою вершиною технологічної піраміди у сфері протиповітряної оборони. Наразі світова оборонна промисловість стикається з критичною нестачею низки специфічних постачальників. Саме вони мають виробляти відповідну кількість надскладних комплектувальних деталей для цих новітніх боєприпасів.

Реклама

«Є низка постачальників, які мають виробляти відповідну кількість комплектувальних. Їх, на жаль, під PAC-3 немає», — пояснив експерт ситуацію на ринку озброєнь.

Які ракети випускатимуть у Європі та Україні

Через зазначені технологічні труднощі європейські партнери наразі планують зосередитися на випуску попереднього покоління ракет — PAC-2. Ці боєприпаси призначені переважно для знищення аеродинамічних цілей, зокрема ворожих літаків або крилатих ракет. Українська оборонна промисловість також буде змушена йти на певні компроміси під час налагодження власних ліній.

Павло Лакійчук прогнозує, що навіть за умови успішного розв’язання всіх поточних проблем Україна зможе випускати власні ракети лише через кілька років. Проте це точно будуть не найновіші американські розробки. Вітчизняним фахівцям доведеться починати з простіших модифікацій зенітних снарядів для захисту українського неба.

Нагадаємо, Україна та США на рівні президентів домовилися про виробництво комплексів Patriot в Україні. Тепер урядові фахівці мають максимально швидко оформити всі потрібні ліцензії.

Реклама

Новини партнерів