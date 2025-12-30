ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
86
1 хв

Дефіцит газу в Україні: експерт назвав критичний період для теплопостачання

Проблеми з опаленням можуть загостритися вже на початку лютого. Енергетик Юрій Корольчук пояснив, як тепла зима відтермінувала кризу та чого очікувати у разі сильних морозів.

Світлана Несчетна
Опалення та світло

Опалення та світло / © ТСН

В Україні на початку лютого жорсткіше проявляться проблеми з теплопостачанням через дефіцит газу, за умови морозів та продовження ударів РФ.

Про таке в етері КИЇВ24 заявив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук.

«Проблема з газом відтермінувалася, оскільки листопад-грудень були умовно теплими, і ми суттєво зекономили газ. Дефіцит газу — проблема, яку очікували на середину січня, вона посунулась на початок лютого. От тоді будуть проявлятися більш жорсткіше проблеми теплопостачання, якщо удари будуть продовжуватись, якщо холод буде значний», — сказав він.

У Європі нині також є дефіцит газу, тому, за словами експерта, в екстрених випадках вдасться взяти лише невеликий об’єм газу.

Раніше ми писали, що коли за вікном мінус і батареї ледь теплі, варто взяти приклад із канадців — людей, які щороку переживають справжні арктичні зими й водночас почуваються цілком комфортно. Вони виробили свої прості, але дієві правила тепла, які легко застосувати будь-де.

Дата публікації
