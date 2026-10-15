Дефіцит ліків в Україні: які препарати можуть зникнути з аптек і чи зростуть ціни

Дефіцит ліків в Україні / © Pixabay

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В Україні немає загального дефіциту лікарських засобів, однак через російські атаки на склади та проблеми з логістикою виникли перебої з постачанням 36 найменувань препаратів. Серед них — гормональні засоби, оральні контрацептиви та ліки від серцево-судинних захворювань.

Про це «Суспільному» розповів директор ДП «Державний експертний центр МОЗ України» Едем Адаманов.

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Яких ліків немає в аптеках України

На українському фармацевтичному ринку представлено майже 12 тисяч найменувань лікарських засобів. Водночас близько 7500–8000 позицій стабільно надходять до аптек.

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Перебої з постачанням нині стосуються лише 36 препаратів. Серед них — окремі гормональні засоби, оральні контрацептиви та медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань.

«Із цих 7500 позицій, дійсно, через те, що руйнуються склади, суттєво порушена дистрибуція по 36 лікарських засобах. Це певні гормональні препарати, певні оральні контрацептиви. Ми контактуємо з дистриб'юторами, виробниками, імпортерами. І вони якомога швидше поповнюють ці запаси», — пояснив Едем Адаманов.

За його словами, причиною тимчасової відсутності частини медикаментів стали руйнування складських приміщень внаслідок російських атак, а також ускладнення логістики.

«Це не дефіцит у класичному розумінні, коли препарату немає на ринку взагалі. Йдеться про тимчасові перебої в дистрибуції окремих позицій», — зазначив директор Державного експертного центру МОЗ.

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Чи надійдуть контрацептиви до аптек і що робити пацієнтам

Минулого тижня в Україні повідомляли про відсутність у продажу деяких комбінованих оральних контрацептивів. Йдеться про препарати, які пацієнтки часто приймають тривалий час за призначенням лікаря.

За словами Адаманова, нова партія цих ліків уже прибула до України. Після проходження контролю якості вона має надійти до аптечних мереж.

«Ми розуміємо, що для людей це важливі препарати, які приймають регулярно. Тому виробники та імпортери працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити постачання», — сказав він.

У МОЗ наголошують: тимчасова відсутність конкретного препарату не означає, що лікування неможливе. У багатьох випадках в аптеці можна знайти аналоги з такою самою активною речовиною.

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За словами Едема Адаманова, самостійно змінювати призначені лікарем медикаменти не варто. Особливо це стосується гормональних засобів, контрацептивів і препаратів для серцево-судинної системи — перед заміною потрібна консультація лікаря.

Чому не варто скуповувати ліки про запас

У МОЗ закликають українців не купувати медикаменти про запас. Масові закупівлі можуть створити штучну нестачу препаратів в окремих регіонах, хоча загального дефіциту в країні немає.

За словами Адаманова, у деяких випадках споживачі викуповували навіть триденні запаси ліків. Через це інші пацієнти тимчасово не могли придбати необхідні їм препарати.

«Прохання купувати саме ту кількість, яка вам необхідна. Я розумію людей емоційно, тому що вони переживають, вони хочуть мати про запас», — зазначив він.

Крім того, за словами Адаманова, масове скуповування медикаментів змушує постачальників терміново доставляти нові партії з європейських логістичних центрів. Це збільшує витрати компаній і може впливати на кінцеву вартість препаратів.

Чи здорожчають ліки через російські атаки

Стрімкого зростання цін на ліки через руйнування складів у МОЗ не очікують. В Україні діє Національний каталог цін на лікарські засоби, який передбачає механізми регулювання вартості медикаментів.

Для частини препаратів застосовують референтне ціноутворення. Їхню вартість визначають з урахуванням цін у країнах Європи з подібними економічними умовами.

Для інших лікарських засобів ціни декларують у Національному каталозі. Їх можуть переглядати раз на шість місяців.

«Інфляція, коливання валютних курсів та логістичні труднощі можуть впливати на вартість медикаментів, однак ці зміни не повинні бути суттєвими», — пояснив Едем Адаманов.

Що робить держава для стабільного постачання ліків

За словами Адаманова, для забезпечення стабільного постачання ліків Україна спростила окремі процедури імпорту. Зокрема, дозволено ввозити препарати в пакованнях, призначених для інших європейських ринків.

Таке постачання можливе за умови дотримання встановлених вимог, зокрема наявності інструкції українською мовою.

«Ми спростили окремі процедури, щоб препарати швидше потрапляли на український ринок. Це стосується зокрема паковання, призначеного для інших європейських ринків, за умови дотримання всіх вимог», — розповів Адаманов.

Також діють спрощені процедури контролю якості для окремих лікарських засобів, виготовлених у країнах із суворими регуляторними вимогами. Йдеться про препарати з ЄС, США, Канади та Японії.

Нагадаємо, росіяни неодноразово атакували українську фармацевтичну інфраструктуру. Зокрема, вони знищили склад аптечної мережі «Доброго дня».

Також влучили по одному з найбільших фармскладів під Борисполем, через що постало питання щодо подальшого постачання препаратів до аптек.

Крім того, окупанти вдарили по складу міжнародного фармацевтичного гіганта Teva в Україні.

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