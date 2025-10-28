Дефіцит ліків в Україні: у МОЗ розповіли про запаси препаратів після удару РФ по фармскладу

Запаси ліків під контролем МОЗ / © Unsplash

В ніч проти 25 жовтня Росія атакувала Київ, зруйнувавши офіс та склад одного з провідних фармацевтичних дистриб’юторів країни. Попри масштаб пошкоджень, дефіциту ліків для населення не прогнозують.

Про це під час телемарафону 28 жовтня повідомив заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов.

Компанія «Оптіма-Фарм» посідає друге місце серед дистриб’юторів України, забезпечуючи близько 20% місячного запасу ліків по всій країні. Удар по її складу став вже другим цього року.

«Ворог постійно намагається послабити нашу систему, але цього не станеться. Зруйнований 25 жовтня склад дійсно був великим», — зазначив Адаманов.

За його словами, компанія була готова до нових загроз і вже активувала резервний буферний склад, який замістить обсяги зруйнованого.

«Тому дефіциту не передбачається. Інші дистриб’ютори також оперативно змінюють маршрути, щоб покрити ті регіони, які обслуговував зруйнований склад», — додав заступник міністра.

Можливі затримки у поставках

Водночас Адаманов зауважив, що можуть виникнути короткочасні затримки у доставках ліків. Через пошкодження офісу компанії знадобиться близько двох тижнів на відновлення процесів.

Він також підкреслив, що у критичних ситуаціях існує значний запас гуманітарної допомоги від фармкомпаній, який дозволяє забезпечити першочергові потреби країни.

МОЗ, Держлікслужба, виробники, постачальники та аптечні мережі підтримують постійну координацію для оперативного реагування на потребу у ліках. У пріоритеті — антибіотики, інсуліни та онкопрепарати.

Нагадаємо, що попередньо збитки від удару РФ по фармкомпанії в Києві становлять понад 100 млн доларів.

25 жовтня ворог здійснив балістичну атаку по Києву. Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах.