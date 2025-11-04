Дефіцит робочих рук: чи врятують трудові мігранти економіку України

Трудові мігранти в Україні

Реклама

Україні доведеться конкурувати за трудових мігрантів, але навіть після війни потреба в робочих руках повністю не закриється. Експерт пояснив, чому сотні тисяч іноземців не поїдуть до України на низькі зарплати і що робити державі.

Про це голова Офісу міграційної політики, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник розповів у коментарі «24 Каналу».

Скорочення населення України посилюється через масовий виїзд громадян за кордон та перевищення смертності над народжуваністю. Ці процеси вже відчутно впливають на ринок праці та розвиток економіки.

Реклама

За словами Воскобойника, дефіцит кадрів спостерігається у всіх секторах.

«Нестача людей у нас іде по всіх секторах економіки. Системі освіти бракує вчителів, охороні здоров’я — лікарів та медичних сестер, мілітарітеку — інженерів. Не вистачає людей у будівельній галузі та сільському господарстві. По кожній галузі економіки України є потреба в робочих руках. Ще торік 75% українського бізнесу заявляли про те, що в них є проблеми з залученням персоналу й закриттям наявних вакансій», — зазначив експерт.

Чи можуть трудові мігранти заповнити дефіцит працівників?

Фахівець пояснює, що компенсувати нестачу працівників повністю неможливо. Після початку повномасштабної війни за кордон виїхали близько 7 млн українців, і близько 70% з них, ймовірно, не повернуться. При цьому низький рівень зарплат ускладнює залучення іноземних працівників.

«Навіть в осяжній перспективі 5-7 років мені здається не дуже вірогідним, що кількість залучених до України трудових мігрантів перевищуватиме сотні тисяч людей на рік. Чи хтось зголоситься їхати до нас на копійчані заробітні плати? Ні, цього не буде. Іноземцям доведеться платити заробітні плати достатньо серйозні, щоб вони не обрали замість України Польщу, Чехію чи Німеччину», — наголосив Воскобойник.

Реклама

Будівельна галузь — головний потенціал

На думку експерта, найбільше потребує робочих рук будівельний сектор, і саме він може прийняти більшість потенційних працівників. Однак для цього держава має створити зрозумілі та прозорі умови працевлаштування.

«Суто математично, якщо у нас помирає 300 тисяч людей, нам потрібно залучати на рік 300 тисяч мігрантів. Але це неможливо, бо люди все одно будуть шукати для себе вищі заробітні плати, меншу бюрократію при працевлаштуванні й більше можливостей для того, аби з часом перевезти свої родини. У першу чергу нам будуть потрібні „блакитні комірці“: звичайні будівельники, муляри, бетоняри, слюсарі, сантехніки, зварювальники, усі люди робітничих спеціальностей», — пояснив Воскобойник.

Що може запропонувати Україна трудовим мігрантам?

Попри відсутність соціальних гарантій на рівні західних країн, Україна здатна забезпечити легальне працевлаштування і справедливу оплату праці.

Воскобойник виокремлює три головні кроки, які має зробити держава, щоб ефективно залучати трудових мігрантів:

Реклама

визначити галузі з найбільшим дефіцитом кадрів і країни, звідки можна запросити працівників;

гарантувати контроль за умовами праці та проживання, щоб уникнути зловживань;

встановити чіткі правила депортації у разі порушення українського законодавства.

Експерт наголошує, що боротьба за людський ресурс стає одним із головних викликів для української економіки в найближчі роки.

До слова, HR-експертка Тетяна Пашкіна вважає, що в умовах війни в Україні навряд чи варто очікувати масового приїзду заробітчан з інших країн. Вона пояснила, що нинішній рівень зарплат (500-800 дол.) недостатній, щоб привабити іноземців, зважаючи на високу невизначеність. Експертка також наголосила, що українське законодавство поки що не є «лагідним» до трудових мігрантів, і суттєвих змін у цій сфері не спостерігається.