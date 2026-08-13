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Дефіцит товарів у «Сільпо» після атак РФ: власники компанії зробили важливу заяву
У компанії Fozzy Group, до якої входить торговельна мережа «Сільпо», розповіли про значні втрати через російські удари по логістичних та розподільчих центрах.
Під час російських атак суттєво постраждали чотири розподільчі центри Fozzy Group, серед яких — відома мережа Сільпо. В супермаркетах торговельної мережі подекуди спорожніли полиці, але у компанії обіцяють відновити асортимент до 24 серпня.
Про це у Fozzy Group повідомили у коментарі Суспільному.
«Втрати значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей», — наголосили у заяві компанії.
У компанії додали, що після російських атак почали перебудовувати логістику і до Дня Незалежності, 24 серпня, планують відновити звичне наповнення полиць.
Атака РФ на склади Fozzy Group — «Сільпо»: що відомо
Нагадаємо, вночі 5 серпня Росія атакувала два розподільчі центри. Після удару там спалахнула пожежа. За даними компанії «Сільпо», загинули шестеро працівників, також були поранені.
Внаслідок атаки у супермаркетах відомої мережі виник дефіцит деяких товарів. З’явилися таблички із написами, що через удари РФ потрібно більше часу на доставку. Зокрема, у Мережі публікували кадри, що дефіцит у відділах з фруктами та овочами.
Також суттєвих руйнувань зазнали такі відомі мережі, як «Епіцентр», Novus, «Сільпо», Rozetka, «Нова пошта», «Укрпошта» і багато іноземних і українських виробників.