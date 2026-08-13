Дефіцит товарів у «Сільпо» після атак РФ: власники компанії зробили важливу заяву

Сільпо

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Під час російських атак суттєво постраждали чотири розподільчі центри Fozzy Group, серед яких — відома мережа Сільпо. В супермаркетах торговельної мережі подекуди спорожніли полиці, але у компанії обіцяють відновити асортимент до 24 серпня.

Про це у Fozzy Group повідомили у коментарі Суспільному.

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«Втрати значні. Найважчою для нас стала загибель наших колег. Вагомими є й матеріальні збитки. Водночас ми відчуваємо підтримку держави, постачальників та наших гостей», — наголосили у заяві компанії.

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У компанії додали, що після російських атак почали перебудовувати логістику і до Дня Незалежності, 24 серпня, планують відновити звичне наповнення полиць.

Атака РФ на склади Fozzy Group — «Сільпо»: що відомо

Нагадаємо, вночі 5 серпня Росія атакувала два розподільчі центри. Після удару там спалахнула пожежа. За даними компанії «Сільпо», загинули шестеро працівників, також були поранені.

Внаслідок атаки у супермаркетах відомої мережі виник дефіцит деяких товарів. З’явилися таблички із написами, що через удари РФ потрібно більше часу на доставку. Зокрема, у Мережі публікували кадри, що дефіцит у відділах з фруктами та овочами.

Також суттєвих руйнувань зазнали такі відомі мережі, як «Епіцентр», Novus, «Сільпо», Rozetka, «Нова пошта», «Укрпошта» і багато іноземних і українських виробників.

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