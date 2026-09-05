Дефіцитні товари: економіст сказав, чим треба запасатися українцям насамперед

Специфічні ліки можуть надовго зникнути з продажу

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Дефіциту продуктів в Україні не буде, але специфічні ліки та товари можуть надовго зникнути з продажу.

Про це заявив фінансовий аналітик та економіст Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE «Світ на зламі». Водночас він зазначив, що не очікує масового дефіциту продуктів, однак попередив про можливі проблеми з товарами для людей зі специфічними потребами.

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«Просто голоду і дефіциту не буде. Торговельні мережі будуть знаходити можливість завозити ці продукти. Але якщо ви користуєтесь якимись дефіцитними ліками чи товарами, у вас є специфічні потреби — цим запасайтеся», — сказав Кущ.

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За словами економіста, йдеться, зокрема, про спеціальні препарати, краплі для очей чи серця, ліки для людей із діабетом або судинними захворюваннями, а також специфічні харчові добавки.

Нагадаємо, раніше Олексій Кущ повідомляв про те, що російські атаки на логістичну інфраструктуру, склади та торговельні центри можуть мати відчутний вплив на економіку України через те, що найбільшу частку української економіки формують торгівля та сфера послуг.

Попри ризики для логістики, Кущ не очікує масштабного структурного дефіциту товарів. За його словами, окремі категорії товарів справді можуть на певний час зникати з продажу через пошкодження логістичних ланцюгів. Однак бізнес поступово перебудовуватиме маршрути та постачання.

Відновлення поставок, однак, не обов’язково означатиме повернення попередніх цін. Кущ прогнозує, що після перебудови логістики окремі товари можуть знову з’явитися на полицях, але вже за вищою ціною.

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