Дефолт скасовується: Україна досягла важливої домовленості щодо виплати своїх боргів - Шмигаль

Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року", - йденться в повідомленні.

Шмигаль зазначив, що таким чином Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби:

"Нашу оборону, соціальний захист та відновлення", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україні загрожує дефолт. Зокрема, представники країни під час офіційних переговорів не змогли досягти згоди з групою власників облігацій щодо зменшення кредитного навантаження близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу.

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