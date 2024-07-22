Дефолт скасовується: Україна досягла важливої домовленості щодо виплати своїх боргів - Шмигаль

Україна відновлює боргову стійкість.
Україні вдалося досягти принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій України.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це важливий етап процесу реструктуризації боргу, що дозволить зекономити 11,4 млрд дол США на його обслуговуванні протягом наступних трьох років та 22,75 млрд — до 2033 року", - йденться в повідомленні.
Шмигаль зазначив, що таким чином Україна зможе вивільнити ресурси на нагальні потреби:
"Нашу оборону, соціальний захист та відновлення", - додав він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Україні загрожує дефолт. Зокрема, представники країни під час офіційних переговорів не змогли досягти згоди з групою власників облігацій щодо зменшення кредитного навантаження близько 20 мільярдів доларів міжнародного боргу.
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