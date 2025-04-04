Деякі добровольці на контракт для 18-24-річних отримують відмову: яка причина

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Під час підписання спеціального контракту із ЗСУ для 18-24-річних кандидати проходять відбір, після якого деякі добровольці отримують відмову.

Про це повідомила офіцерка відділення дистанційного найму, соцмереж та взаємодії із ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ молодша лейтенантка Алла Пунько на пресконференції в Укрінформі.

«Критерії відбору: відповідний вік від 18 до 24 років включно, також придатність, яка засвідчена військово-лікарською комісією, проходження психологічного відбору і відсутність судимостей у кандидатів… Також можуть відмовити безпосередньо в частині, якщо кандидат не відповідає займаній посаді», — пояснила вона.

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За її словами, на цей час близько 5% кандидатів отримали відмову через те, що вони не пройшли психологічний відбір або військово-лікарську комісію.

Алла Пунько додала, що за цим контрактом передбачено такий перелік військових спеціальностей: стрілець, гранатометник, розвідник і суміжні до них.

«Рекрути можуть обирати тільки серед цих [посад]. Найбільше користуються попитом посади розвідника і стрільця», — повідомила вона.

Нагадаємо, в українській армії розширено перелік бригад, які набиратимуть на військову службу за контрактом добровольців віком від 18 до 24 років.