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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Деякі добровольці на контракт для 18-24-річних отримують відмову: яка причина

Близько 5% кандидатів отримали відмову через те, що вони не пройшли психологічний відбір або військово-лікарську комісію.

Автор публікації
Богдан Скаврон Богдан Скаврон
мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

Під час підписання спеціального контракту із ЗСУ для 18-24-річних кандидати проходять відбір, після якого деякі добровольці отримують відмову.

Про це повідомила офіцерка відділення дистанційного найму, соцмереж та взаємодії із ЗМІ 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ молодша лейтенантка Алла Пунько на пресконференції в Укрінформі.

«Критерії відбору: відповідний вік від 18 до 24 років включно, також придатність, яка засвідчена військово-лікарською комісією, проходження психологічного відбору і відсутність судимостей у кандидатів… Також можуть відмовити безпосередньо в частині, якщо кандидат не відповідає займаній посаді», — пояснила вона.

За її словами, на цей час близько 5% кандидатів отримали відмову через те, що вони не пройшли психологічний відбір або військово-лікарську комісію.

Алла Пунько додала, що за цим контрактом передбачено такий перелік військових спеціальностей: стрілець, гранатометник, розвідник і суміжні до них.

«Рекрути можуть обирати тільки серед цих [посад]. Найбільше користуються попитом посади розвідника і стрільця», — повідомила вона.

Нагадаємо, в українській армії розширено перелік бригад, які набиратимуть на військову службу за контрактом добровольців віком від 18 до 24 років.

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