Кримський міст / © Служба безпеки України

Реклама

У Мережі поширюють світлини пошкоджень Кримського мосту, нібито зроблені впритул до епіцентру влучання. Однак ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту.

Про це повідомляє видання «Новини.LIVE».

Реклама

Фото після атаки Кримського мосту

За інформацією джерела, фейкові зображення, які тиражують Telegram-канали, згенеровані на основі реальної фотографії 2022 року.

Реклама

На оригінальному знімку зафіксовані наслідки тодішнього удару по переправі.

Фото після атаки Кримського мосту / © Новини.LIVE

Автори підробки відредагували архівне фото пошкодженого дорожнього полотна, домалювавши на ньому більшу кількість уламків.

Фото після атаки Кримського мосту / © Новини.LIVE

Крім того, вказується на фактичну невідповідність: у 2022 році влучання припало в іншу ділянку споруди, розташовану нижче.

Атака на Кримський міст — останні новини

Нагадаємо, удари Сил оборони України по Кримському мосту 16 та 17 листопада можуть суттєво ускладнити постачання російських військ на півдні.

Реклама

Після атаки на Кримському мосту обвалилася у воду арка автомобільної частини. За оприлюдненою інформацією, конструкція зазнала критичних пошкоджень після удару, через що проліт автомобільної ділянки обвалився.

Раніше ми писали про те, що в ніч проти 17 листопада окупаційна влада Криму заявила про повторну атаку на Кримський міст і призупинення руху транспорту. Місцеві пабліки повідомляють про можливу деформацію конструкцій переправи.

Новини партнерів

Новини партнерів