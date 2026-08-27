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Деякі клієнти "Ощадбанку" не можуть отримати пенсії: яка причина та що робити
Українці за кордоном масово втрачають доступ до пенсійних рахунків через блокування застосунку «Ощадбанку», однак вирішити проблему можна навіть без особистого візиту до відділення в Україні.
Деякі клієнти держфінустанови «Ощадбанк», які перебувають за кордоном, втратили доступ до мобільного застосунку та облікового запису веббанкінгу та не можуть його відновити, а для можливості користування пенсійними виплатами потрібне особисте прибуття до банківського відділення. Відомо, які є варіанти дій для вирішення відповідної проблеми.
Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банків, пишуть Новини.LIVE.
Проблеми з доступом до застосунку «Ощадбанку»
Про появу негараздів з доступом до мобільного застосунку розповів один із клієнтів «Ощадбанку». Як випливає з коментаря, чоловік, перебуваючи за кордоном, втратив фізичну картку та з невідомих причин було заблоковано можливість входу до застосунку. Все це унеможливо доступ до пенсійних коштів.
За словами клієнта, оператори відмовили у дистаційному відновленні. У зв’язку з цим просить надати рекомендації, як діяти у такій ситуації, щоб відновити вхід до облікового запису та була можливість випустити цифрову картку.
«Я перебуваю в Німеччині, є пенсіонером та отримую пенсію на рахунок в Ощадбанку. Фізична карта втрачена, доступу до додатку „Мобільний Ощад“ немає. Додаток „Дія“ не працює… Звернувся на підтримку по веб-дзвінку, але оператори відмовили у дистанційному відновленні доступу та відправляють до України. Приїхати в Україну зараз немає фінансової та фізичної можливості», — йдеться у зверненні.
Як діяти у разі блокування облікового запису в «Ощадбанку»
Як пишуть Новини.LIVE, згідно з правилами банку, для окремих категорій клієнтів (зокрема, пенсіонерів-ВПО) потрібна щорічна фізична або електронна ідентифікація. За ігноруванння відповідної вимоги — доступ до мобільного застосунку обмежують. Процедуру можна пройти дистанційно, особисто у відділенні або шляхом відправлення листа на адресу ПФУ через дипломатичну установу.
Причини блокування та способи відновлення доступу до застосунку можна уточнити, звернувшись до контактного центру банку.
З-за кордону з банком це можна зробити таким чином:
за номером телефону: 0442478418;
через вебдзвінок/дзвінок через Viber.
Також можна оформити нотаріальну довіреність, з якою довірена особа може прийти до «Ощадбанку» та здійснити перевипуск картки без власника. Після цього її можна передати поштовим відправленням на адресу перебування.