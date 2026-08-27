Деякі клієнти "Ощадбанку" не можуть отримати пенсії: яка причина та що робити

Ощадбанк

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Деякі клієнти держфінустанови «Ощадбанк», які перебувають за кордоном, втратили доступ до мобільного застосунку та облікового запису веббанкінгу та не можуть його відновити, а для можливості користування пенсійними виплатами потрібне особисте прибуття до банківського відділення. Відомо, які є варіанти дій для вирішення відповідної проблеми.

Про це йдеться на порталі Мінфін, де можна лишати відгуки про роботу банків, пишуть Новини.LIVE.

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Проблеми з доступом до застосунку «Ощадбанку»

Про появу негараздів з доступом до мобільного застосунку розповів один із клієнтів «Ощадбанку». Як випливає з коментаря, чоловік, перебуваючи за кордоном, втратив фізичну картку та з невідомих причин було заблоковано можливість входу до застосунку. Все це унеможливо доступ до пенсійних коштів.

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За словами клієнта, оператори відмовили у дистаційному відновленні. У зв’язку з цим просить надати рекомендації, як діяти у такій ситуації, щоб відновити вхід до облікового запису та була можливість випустити цифрову картку.

«Я перебуваю в Німеччині, є пенсіонером та отримую пенсію на рахунок в Ощадбанку. Фізична карта втрачена, доступу до додатку „Мобільний Ощад“ немає. Додаток „Дія“ не працює… Звернувся на підтримку по веб-дзвінку, але оператори відмовили у дистанційному відновленні доступу та відправляють до України. Приїхати в Україну зараз немає фінансової та фізичної можливості», — йдеться у зверненні.

Як діяти у разі блокування облікового запису в «Ощадбанку»

Як пишуть Новини.LIVE, згідно з правилами банку, для окремих категорій клієнтів (зокрема, пенсіонерів-ВПО) потрібна щорічна фізична або електронна ідентифікація. За ігноруванння відповідної вимоги — доступ до мобільного застосунку обмежують. Процедуру можна пройти дистанційно, особисто у відділенні або шляхом відправлення листа на адресу ПФУ через дипломатичну установу.

Причини блокування та способи відновлення доступу до застосунку можна уточнити, звернувшись до контактного центру банку.

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З-за кордону з банком це можна зробити таким чином:

за номером телефону: 0442478418;

через вебдзвінок/дзвінок через Viber.

Також можна оформити нотаріальну довіреність, з якою довірена особа може прийти до «Ощадбанку» та здійснити перевипуск картки без власника. Після цього її можна передати поштовим відправленням на адресу перебування.

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